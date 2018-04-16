Власти Парижа решили судиться с сервисами аренды жилья

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Мэрия Парижа подала в суд иск против сервисов краткосрочной аренды жилья, в том числе и Airbnb, сообщает The Wall Street Journal.

Причиной недовольства стало отсутствие официальных регистрационных номеров у сдаваемого жилья, присвоение которых является обязательным в Париже с ноября 2017 года. Введение этих номеров, в том числе, необходимо для ограничения на посуточную сдачу жилья 120-днями в году.

Из иска следует, что жилье через подобные сайты до сих пор сдается без регистрационных номеров. В связи с этим власти Парижа требуют оштрафовать сервисы на сумму от тысячи до пяти тысяч евро за каждый день нарушения.