Китай привлекает новейшие технологии для реализации "туалетной революции"

ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Общественные туалеты в Китае с приходом новейших технологий и началом в стране "туалетной революции" перестали использоваться только лишь для определенных нужд, теперь здесь можно зарядить телефон, узнать температуру и влажность воздуха, а для выдачи бумаги стали применяться технологии распознавания лиц, сообщает портал "Хунван".

Как пишет портал, в январе этого года в городе Чанша провинции Хунань открылся "умный туалет", с тех пор его посетили уже более 20 тысяч человек. Он оборудован новейшими технологиями, к примеру, туалетная бумага выделяется каждому посетителю порционно по 40 сантиметров из специального аппарата, снабженного системой распознавания лиц. Эти меры направлены на ее экономию, на борьбу с ненужным расточительством и с таким довольно распространенным в КНР явлением, как кража бумаги. Многие туалеты в Китае не предоставляют бумагу именно из-за частых краж.

Тут же расположен аппарат для подзарядки телефонов, в туалете можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi, узнать температуру и влажность воздуха, и даже рейтинг туалета, отмечает издание.

Помимо прочего, "умный туалет" оборудован специальными датчиками, и, если посетитель задерживается в кабинке дольше 10 минут, звучит определенный сигнал. Он направлен с одной стороны на то, чтобы напомнить посетителю о других, но также его слышат и работники туалета, в таком случае они идут и проверяют, все ли в порядке с посетителем. Каждая кабинка также оборудована кнопкой для экстренных случаев, отмечает портал.

В городе центрального подчинения Чунцин функционируют более 30 общественных туалетов, где для того, чтобы получить бумагу, нужно отсканировать специальный QR-код. На каждое сканирование предоставляется 80 сантиметров бумаги. Такая технология в скором времени будет применяться в более чем 150 туалетах города.

Китай в 2015 году объявил общенациональную "туалетную революцию" для улучшения социальных условий в стране. Власти поставили цель в течение трех лет построить почти 34 тысячи новых туалетов в рамках новой общенациональной кампании по улучшению состояния общественных туалетов на туристических объектах по всей стране. По последним данным, власти страны только в 2018 году планируют построить 24 тысячи новых общественных туалетов, и еще 64 тысячи в последующие три года.

В марте этого года государственное управление по делам туризма КНР совместно с навигационным онлайн-провайдером Amap запустили специальное приложение для туристов по поиску ближайшего общественного туалета, которое стало пользоваться большой популярностью.