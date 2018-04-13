В парке Ставрополя прохожие наткнулись на игуану

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Посетители парка Победы в Ставрополе игуану, сидящую на дереве, сняли видео и вызвали МЧС.

Предположительно, игуана сбежала из зоопарка. В социальной сети один из пользователей пошутил, что "она собиралась обратно к себе в теплые страны, но увидела курс евро". Большинство пожалело рептилию: "Вырвалась на волю, а ее МЧС обратно вернут".

Игуана – крупная растительноядная ящерица, ведущая древесный дневной образ жизни, обитает в Центральной и Южной Америке.