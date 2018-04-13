В Екатеринбургском зоопарке родился редкий земляной поросенок

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Екатеринбургском зоопарке родился трубкозуб или земляной поросенок, сообщается на сайте зоопарка.

Срезу после рождения трубкозуб весил чуть более полутора килограмм, но теперь активно набирает вес, питаясь молоком матери.

Трубкозуб внешне напоминает свинью с удлинённой мордой, заячьими ушами и хвостом, похожим на хвост кенгуру. Сейчас эти млекопитающие сохранились только в Африке, популяции в долине Нила и в Алжире вымерли.