В Екатеринбургском зоопарке родился редкий земляной поросенок

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Екатеринбургском зоопарке родился трубкозуб или земляной поросенок, сообщается на сайте зоопарка.
Срезу после рождения трубкозуб весил чуть более полутора килограмм, но теперь активно набирает вес, питаясь молоком матери.
Трубкозуб внешне напоминает свинью с удлинённой мордой, заячьими ушами и хвостом, похожим на хвост кенгуру. Сейчас эти млекопитающие сохранились только в Африке, популяции в долине Нила и в Алжире вымерли.
Самка африканского трубкозуба по кличке Багги родила детеныша 27 января, однако только в середине апреля животных перевели в вольер, доступный для обзора посетителей.
При рождении малыш весил 1 килограмм 770 граммов. Для того, чтобы мать случайно не навредила детенышу, первые недели рядом с ними постоянно дежурили ветеринары и специалисты зоопарка.
Пока малыш питается молоком матери, но он уже значительно подрос и весит теперь около 10 килограммов.
Имя юному трубкозубу пока не выбрали, потому что пол животного можно будет определить примерно через месяц.
Это уже шестой детеныш, который появился у пары африканских трубкозубов Багги и Банту, живущих в Екатеринбургском зоопарке.
Екатеринбургский зоопарк - единственное место в России, где трубкозубы размножаются в неволе.
На родине трубкозубов - в Центральной и Южной Африке - их называют аардварк, что в переводе значит "земляной поросенок". Животные - отличные землекопы. За 5 минут они могут вырыть яму глубиной около метра.
Свое название трубкозуб млекопитающее получило из-за особого строения зубов - это сросшиеся дентиновые трубочки без эмали и корней, растущие на протяжении всей жизни животного.
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