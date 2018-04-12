Составлен рейтинг самых зависимых от туризма стран

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Названы страны, наиболее и наименее зависящие от туризма как сектора национальной экономики, сообщает АТОР.

Эксперты Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) признали Мальдивы страной, наиболее зависящей от туризма. Здесь доля этой отрасли в ВПП по итогам 2017 года составила 39,6%.

В целом экономика именно экзотических островных направлений больше всего зависит от туризма. Так, вклад путешественников в ВВП Сейшельских островов — 26,4%, Багамских островов — 19%, Сент-Люсии — 15%.

В Европе в наибольшей степени зависят от туризма Мальта (14,2% ВВП), Черногория (11%) и Хорватия (10,9%).

По итогам прошлого года в топ-10 стран, наименее зависящих от путешественников, вошли в числе прочих Конго, Папуа — Новая Гвинея, Узбекистан и Молдова. Россия в этом рейтинге заняла седьмое место с показателем вклада туризма в ВВП в 1,24%.