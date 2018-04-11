Авиабилеты подорожали из-за роста курса доллара и евро

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Стоимость авиабилетов увеличилась после повышения внутреннего валютного курса Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), сообщает профессиональный туристический портал "Турдом".

В ночь с 10 на 11 апреля IATA изменила внутренний курс с 71 до 72 рублей (+1,4 %) за 1 евро и с 57,5 до 59 рублей (+2,6 %) за 1 доллар США. Это привело к росту цен на авиаперевозку.

По оценкам компании Biletix, заметнее всего подорожали билеты из Москвы в Барселону и Тель-Авив с вылетами после 20 мая – на 6 и 5,8 % соответственно.

В пределах 1–2 % – увеличилась цена на перелет из российской столицы в такие города, как Тиват, Прага, Мюнхен, Ларнака, Ираклион, Бургас и Рим. Особняком пока стоят билеты в Париж. Вопреки общей тенденции их стоимость, напротив, снизилась на 5,6 %.

На внутренних направлениях чек тоже растет. В частности, билеты в Симферополь, по данным Aviasales, подорожали с вылетами как из Москвы (+2,01 %), так и из Санкт-Петербурга (+5,30 %).