Туристам в Амстердаме предлагают вылавливать мусор из воды

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В столице Нидерландов туристам предлагают собирать мусор во время экскурсий по каналам города, сообщает Stern.
С такой инициативой выступила организация "Пластиковый кит", созданная для очистки каналов Амстердама от мусора. Туристам предлагается за 25 евро прокатиться на лодке и вылавливать сачками мусор из воды, при этом в стоимость прогулки включены закуски и напитки.
Мусор, собранный в каналах, идет на переработку и создание туристических лодок, а также мебели и пенопласта. Сообщается, что программа пользуется популярностью у гостей города, которые воспринимают ее как развлечение.
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