Японский турист умер при восхождении на Пизанскую башню

РИМ, 10 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Японский турист во вторник утром скончался при восхождении на Пизанскую башню, сообщает пожарная служба итальянского города Пиза.

Пожилой мужчина совершил традиционный подъем на смотровую площадку знаменитого сооружения в компании своих соотечественников. Он внезапно почувствовал себя плохо, находясь на лестнице четвертого из восьми этажей башни.

На место прибыли медики и пожарные, которые спустили 63-летнего японца вниз и приступили к реанимации, однако их усилия оказались безрезультатными. Исторический монумент на время происшествия оказался закрыт.

В конце марта американский турист перенес инфаркт во время похода в римский Колизей. Жизнь ему спас один из смотрителей древнеримского амфитеатра.