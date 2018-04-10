Сенатор считает, что развитие Сергиева Посада привлечет в город туристов

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Развитие Сергиева Посада, создание инфраструктуры для отдыха людей, возможности для сохранения исторического и духовного наследия города привлечет в него туристов, считает председатель социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
В ведении комитета находятся вопросы социальной сферы, спорта и туризма.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявил, что среди общественности, представителей местной и федеральной власти стали возникать идеи, связанные с тем, чтобы попытаться придать Сергиеву Посаду особый статус и провести реконструкцию города. Этой реорганизацией можно было бы подчеркнуть особый исторический и духовный статус города, полагает он.
"С точки зрения насыщения города инфраструктурой для туристических поездок — это всегда интересно. Это всегда дополняет исторический ландшафт, тематику посещений, привлекает туристов", — сказал Рязанский РИА Новости во вторник.
Он отметил, что для этого необходимо создать в городе дополнительную инфраструктуру, дороги, решить вопросы с питанием, отдыхом, размещением туристов, торговлей сувенирной продукцией.
Сенатор полагает, что при реализации этих вопросов Сергиев Посад мог бы стать "туристической меккой". "Это развитие и внутреннего, и въездного туризма", — добавил он.
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