Туристская выставка "Ворота Севера" пройдет в Вологде

ВОЛОГДА, 10 апр — РИА Новости, Виктория Смирнова. Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства "Ворота Севера" пройдет в Вологде 13-14 апреля, сообщил РИА Новости начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

"За шестнадцать лет работы выставка "Ворота Севера" зарекомендовала себя как одна из лучших и популярных региональных туристских выставок на старте летнего сезона. Это главное ежегодное мероприятием туристской сферы региона, демонстрационная площадка туристкой инфраструктуры, зоны деловых контактов участников турбизнеса, многочисленных обучающих семинаров", — сказал Осиповский.

По его словам, в выставочном комплексе "Русский Дом", где расположится выставка, разместятся десятки экспонентов: организации туристской сферы, ведущие туроператоры области, гостиницы, детские оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения, музеи, центры традиционной народной культуры, мастера народных художественных промыслов, представители профильных учебных заведений, осуществляющих подготовку в сфере туризма и гостиничного бизнеса.

Как отметил собеседник агентства, одним из главных мероприятий выставки станет третий съезд туроператоров "Серебряного ожерелья России" — межрегионального туристского проекта, состоящего из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Запланирован конкурс сувенирной продукции с символикой проекта "Серебряное ожерелье России".

Для участников съезда будет организован информационный тур, в рамках которого их познакомят с основными туристическими объектами Вологды и Вологодского района.