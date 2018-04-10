В Сочи в тестовом режиме заработала система tax free

СОЧИ, 10 апр — РИА Новости. Система tax free, запущенная в Международном аэропорту Сочи в тестовом режиме, с 10 апреля позволяет вернуть сумму НДС наличными, а после установки специальных контейнеров 13 апреля появится возможность сделать это безналичным расчетом, рассказал журналистам и.о. начальника таможенного поста "Аэропорт Сочи" Алексей Быков.
"В международном секторе "С" аэропорта установлены две таможенные стойки. В систему также включены два магазина, расположенных в морпорту города и на Красной Поляне. С 10 апреля иностранные пассажиры могут вернуть сумму налога наличным расчетом, с 13 апреля будут установлены контейнеров для безналичного расчета", — заявил Быков, добавив, что после чемпионата мира по футболу система продолжит функционировать на постоянной основе.
Ранее представители Минпромторга сообщили, что иностранные граждане с 10 апреля смогут получить выплаты по tax free в ряде городов, принимающих чемпионат мира по футболу в 2018 году. По данным ведомства, на первых этапах проект будет реализован в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге. Планируется, что к концу года система будет работать по всей России.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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