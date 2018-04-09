Ростуризм не ожидает веерных задержек рейсов Royal Flight после сбоя

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сбой в расписании российской авиакомпании Royal Flight, в результате которого были перенесены вылеты туристов из У-Тапао (Паттайя, Таиланд) в Казань и в обратном направлении, не приведет к веерной задержке рейсов этого перевозчика, считает советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.
Ранее сообщалось, что в субботу самолет Royal Flight, выполнявший чартерный рейс RL-772, около 18.00 вынужденно сел в международном аэропорту имени Индиры Ганди (Дели, Индия). Пассажиры были размещены в отеле, им оформили визы. На данный момент все туристы уже прибыли домой.
Для вывоза пассажиров из Дели был задействован резервный борт Royal Flight, подготовка которого потребовала дополнительного времени. Это, в свою очередь, привело к задержке на 34 часа рейса RL-8526 из таиландской Паттайи в Казань и обратно.
Горин пояснил, что подобные сбои в расписании бывают периодически, но процент таких задержек теперь минимален.
"У нас по регламенту сейчас ведется мониторинг деятельности авиакомпаний, по результатам которого Росавиация подводит итоги. Если перевозчик по своей вине задерживает больше 10% (рейсов — ред.) более чем на 2 часа, то ему ограничивают чартерные рейсы на последующие месяцы. Сейчас таких авиакомпаний нет, а средний процент задержек составляет 6-7%", — рассказал он РИА Новости.
"Ситуация, которая сейчас возникла с задержками рейсов Royal Flight, вызвана рядом непредвиденных обстоятельств. Но для вывоза пассажиров авиакомпанией было предоставлено резервное судно, а людей обеспечивали питанием м проживанием в гостиницах. Никаких необратимых последствий для авиакомпании Royal Flight не предвидится, и веерных задержек рейсов не произойдет", — заверил эксперт.
Кроме того, представитель авиаперевозчика Royal Flight сообщил РИА Новости, что прежнее расписание будет восстановлено в течение одного-двух дней.
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