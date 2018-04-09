Туризм
НовостиПроблемыМаршрутыЗвездыЕдаФотоВпечатления
Новости
Ростуризм не ожидает веерных задержек рейсов Royal Flight после сбоя
17:5409.04.2018
01660
Самолет Airbus A321 авиакомпании Royal Flight в аэропорту Шереметьево. Архивное фото

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сбой в расписании российской авиакомпании Royal Flight, в результате которого были перенесены вылеты туристов из У-Тапао (Паттайя, Таиланд) в Казань и в обратном направлении, не приведет к веерной задержке рейсов этого перевозчика, считает советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

Города России. Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Ростуризм в 2018 году откроет офисы в 23 странах

Ранее сообщалось, что в субботу самолет Royal Flight, выполнявший чартерный рейс RL-772, около 18.00 вынужденно сел в международном аэропорту имени Индиры Ганди (Дели, Индия). Пассажиры были размещены в отеле, им оформили визы. На данный момент все туристы уже прибыли домой.

Для вывоза пассажиров из Дели был задействован резервный борт Royal Flight, подготовка которого потребовала дополнительного времени. Это, в свою очередь, привело к задержке на 34 часа рейса RL-8526 из таиландской Паттайи в Казань и обратно.

Горин пояснил, что подобные сбои в расписании бывают периодически, но процент таких задержек теперь минимален.

Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Пользователи TripAdvisor признали "Аэрофлот" ведущей авиакомпанией Европы

"У нас по регламенту сейчас ведется мониторинг деятельности авиакомпаний, по результатам которого Росавиация подводит итоги. Если перевозчик по своей вине задерживает больше 10% (рейсов — ред.) более чем на 2 часа, то ему ограничивают чартерные рейсы на последующие месяцы. Сейчас таких авиакомпаний нет, а средний процент задержек составляет 6-7%", — рассказал он РИА Новости.

"Ситуация, которая сейчас возникла с задержками рейсов Royal Flight, вызвана рядом непредвиденных обстоятельств. Но для вывоза пассажиров авиакомпанией было предоставлено резервное судно, а людей обеспечивали питанием м проживанием в гостиницах. Никаких необратимых последствий для авиакомпании Royal Flight не предвидится, и веерных задержек рейсов не произойдет", — заверил эксперт.

Кроме того, представитель авиаперевозчика Royal Flight сообщил РИА Новости, что прежнее расписание будет восстановлено в течение одного-двух дней.

Подписка
Наши страницы в соцсетях
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2018 МИА «Россия сегодня»
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена