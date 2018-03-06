Российские туристы выбрали Сочи и Таиланд

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Сочи возглавил ТОП-10 самых популярных зимний направлений у россиян, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Также в "десятку" вошли пляжные страны – Таиланд, Индия, ОАЭ, Турция и Вьетнам. Хорошую динамику показали экскурсионные туры по Европе – Чехии, Австрии и Франции.

Среди горнолыжных направлений по количеству туристов лидирует Австрия, которая в этом сезоне приняла на 20% россиян больше, чем годом ранее. По росту турпотока – Франция (+44% к зиме 2016/17 годов). Число россиян, которые для горнолыжного отдыха выбрали Италию, увеличилось на 32%.

"Италия намерена активно привлекать российских туристов, так что в следующем году турпоток туда снова может серьезно возрасти", — подчеркнула Майя Ломидзе.

"Интересная история с Хайнанем, который показал сумасшедший прирост — + 245%", — добавила эксперт.

Также, по ее словам, неожиданно "заиграли" морские круизы. Спрос на них увеличился на 20%. Причем, если раньше самым популярным направлением был Карибский бассейн, то в этом зимнем сезоне большим успехом пользовались круизы по Средиземноморью и Персидскому заливу.

В целом эксперт подчеркнула, что россияне зимой стали активнее выезжать на отдых. Средний рост спроса на различные направления составил от 10 до 40%. Но при этом доходность туроператорского бизнеса выросла не так значительно – до 15%.

"Доходы россиян не увеличились, но тенденция такова, что они готовы платить за качество отдыха, сокращая расходы на дополнительные услуги, — поясняет Майя Ломидзе, — Туристы предпочитают останавливаться в отелях 4*, вне зависимости от того, идет ли речь о горнолыжных турах, пляжных, внутреннем или выездном туризме. Люди готовы платить за полноценный отдых, но отказаться, например, от экскурсий".