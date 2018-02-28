Ростуризм обновил "черный список" отелей, завышающих цены к ЧМ-2018

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму опубликовало третий, обновленный список отелей, завышающих цены к чемпионату мира по футболу, в который попали 23 гостиницы в различных регионах страны, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 27 февраля 2018 года выявлено 23 случая завышения цен, что существенно меньше, чем в первой и второй версиях списка, когда количество нарушителей постановления достигало 41 и 69 соответственно", — говорится в сообщении.

Больше всего случаев нарушений отмечено в Калининградской области, в Санкт-Петербурге, в Ростовской области и Москве. Замыкает список Волгоградская область, где выявлена только одна гостиница – нарушитель постановления правительства о государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания на период проведения чемпионата мира по футболу.

Отмечается, что две гостиницы в Москве ("Гранд Отель "Белорусская", "Moscow Points Red – October") и одна в Калининграде (отель "Эра Cпа") фигурируют в "черном списке" повторно.

В Ростуризме отмечают, что обновленный список отелей, завышающих цены во время проведения чемпионата мира по футболу, направлен для принятия мер в уполномоченное ведомство – Роспотребнадзор.

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов отметил, что возможность доступного и комфортного размещения болельщиков в период проведения матчей имеет очень большое значение для реализации потенциала чемпионата мира по футболу с точки зрения позиционирования России как привлекательного туристического направления и достижения долговременного позитивного эффекта от проведения в РФ мирового футбольного первенства.

"Мы отмечаем, что публикация в открытых источниках "черного списка" оказывает воздействие на недальновидных участников гостиничного рынка, которые, воспользовавшись чемпионатом, пытаются получить сверхприбыль в ущерб своей собственной репутации и имиджу страны. 107 отелей, ранее нарушавших постановление, уже исправились и скорректировали стоимость своих услуг", — отметил он.

"Мы рассчитываем, что перспектива антирекламы и общественного порицания вместе с мерами, реализуемыми Роспотребнадзором в рамках полномочий ведомства, будут стимулом неукоснительному соблюдению отельерами требований законодательства в отношении формирования цен на период проведения матчей ЧМ-2018", – сказал Сафонов.