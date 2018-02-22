Сотни туристов в Египте наблюдали "путешествие солнца" по Большому храму

КАИР, 22 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Сотни туристов, а также египетские чиновники и иностранные дипломаты собрались рано утром в четверг у Большого храма в комплексе Абу-Симбел на юге Египта, чтобы наблюдать редкое явление: путешествие солнечного света по коридорам храма и освещение лика статуи знаменитого фараона Рамзеса Второго, сообщили в министерстве по делам памятников древности и культурного наследия Египта.

В 6.25 утра первый солнечный луч пробежал по темным коридорам храма и по очереди осветил расположенные в залах статуи богов и знаменитого древнеегипетского фараона. Такое явление можно наблюдать в Абу-Симбеле всего два раза в год — 22 октября и 22 февраля. В Древнем Египте это событие знаменовало начало сезона сбора урожая.

В этом году "солнечное путешествие" прошло в отреставрированном храме. На ремонт одного из самых известных в мире памятников Древнего Египта было потрачено порядка 25 миллионов фунтов (более 1,4 миллиона долларов). По словам главы управления памятников Абу-Симбела Хусама Абуда, власти отреставрировали фасад храма, а также главные улицы расположенного рядом городка.

Археологический комплекс Абу-Симбел находится к югу от Асуана и включает два храма: большой и малый, посвященные наиболее почитаемым древнеегипетским богам: Амону, Ра-Хорахти, Птаху и Хатхор. Храмы были возведены около 3,3 тысячи лет назад в честь фараона Рамзеса Второго и его жены царицы Нефертари. Большой храм спроектирован таким образом, что дважды в год 22 октября и 22 февраля в шесть часов утра луч солнца пронизывает длинный и обычно темный коридор и освещает статуи богов и фараона Рамзеса Второго.

Храмы долгое время были погребены под песками. В 1817 году итальянский исследователь Джовани Бельцони впервые за многие годы смог проникнуть в храмы комплекса. С 1964 по 1968 годы из-за строительства Асуанской ГЭС храмовый комплекс Абу-Симбел пришлось под контролем ЮНЕСКО перенести выше от реки, чтобы избежать его затопления.

До народного восстания в Египте в 2011 году еженедельные доходы от посещения туристами этого храма составляли порядка 2 миллионов египетских фунтов (более 100 тысяч долларов).

В этом году администрация Абу-Симбела рассчитывает, что за день 22 февраля храм посетят около пяти тысяч иностранных туристов.