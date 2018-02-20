Ростуризм призвал отельеров Крыма разумно подходить к ценообразованию

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов отметил важность взвешенного подхода к ценообразованию в условиях растущей конкуренции с зарубежными направлениями, об этом он заявил во время встречи с менеджментом гостиниц и пансионатов Крыма и Севастополя, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

Сафонов также обратил внимание на необходимость достижения оптимального сочетания цены и качества гостиничных услуг для дальнейшего повышения туристской привлекательности Крыма и уровня удовлетворенности отдыхающих.

"Цены на размещение являются важным фактором, предопределяющим выбор туриста в пользу того или иного туристического направления. Крым традиционно привлекает россиян не только своими пляжами, но и знаменитыми здравницами, роскошной природой, богатым культурно-историческим наследием. Очень важно, чтобы отдых на полуострове был доступен для наших граждан во всех отношениях. Этот вопрос имеет высокое социальное значение. Вместе с тем его решение играет определяющую роль для дальнейшего развития индустрии гостеприимства Крыма", – сказал Сафонов.

Он также заявил о необходимости развивать региональные программы поддержки туризма, в том числе предоставления отельерам благоприятного налогового режима, уменьшения арендной платы за землю, и тому подобного, чтобы снижать себестоимость гостиничных услуг в Крыму и устранять объективные причины роста цен на размещение.

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