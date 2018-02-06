МИД порекомендовал россиянам быть максимально осторожными на Мальдивах

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. МИД России рекомендовал россиянам тщательно взвешивать целесообразность посещения Мальдив до отмены чрезвычайного положения в стране, а тем, кто не может отказаться от поездки, сразу по прибытии в республику, сразу отправляться в места отдыха, говорится в сообщении министерства.

"Российским гражданам рекомендуется тщательно взвешивать целесообразность посещения Мальдивской республики до отмены чрезвычайного положения. Тем, кто не может отказаться от поездки, настоятельно рекомендуется по прибытии в аэропорт направляться в места отдыха без заезда в Мале и проявлять максимальную осторожность", — говорится в сообщении ведомства.

"Противостояние властей с оппозицией затронуло только столицу. Обстановка на островах архипелага спокойная. Транспортная инфраструктура, включая аэропорт Мале, продолжает функционировать", — добавили в министерстве.

Ранее президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения в республике после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте. Режим ЧП введен на 15 дней с вечера понедельника.