Артамонов рассказал, как повлияет на Калугу включение в "Золотое кольцо"

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов рассчитывает на рост числа иностранных туристов, посещающих регион, после того, как Калуга вошла в список городов "Золотого кольца России".

"В прошлом году Калугу включили в "Золотое кольцо России", думаю, теперь количество зарубежных туристов, посещающих область, увеличится", — сказал Артамонов в интервью РИА Новости.

"Иностранные туристы – практичные люди. Они берут справочник, смотрят, куда можно поехать, и видят там Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи. Калуги до последнего времени в справочниках не было. Теперь будет, туристы ее увидят", — пояснил он.

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