Бесплатный курс по горным лыжам в "Ведучи" доступен всем российским детям

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Бесплатный курс обучения катанию на горных лыжах на чеченском курорте "Ведучи" доступен для детей из любого региона России, родителям придется оплатить только дорогу и проживание подростков в гостинице, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы Минкавказа Одес Байсултанов.

По его словам, на начальном этапе создания горнолыжного курорта "Ведучи" в Чечне там сформированы комфортные условия для обучения катанию на горных лыжах.

"Для местных школьников мы организуем возможность бесплатного обучения, как и в каждом из регионов, где находятся другие горнолыжные курорты под управлением "Курортов Северного Кавказа". Расходы за обучение возьмет на себя управляющая компания и один из резидентов-инвесторов курорта. Компании готовы тратиться на это, потому что в перспективе кто-то из этих ребят, скорее всего, может стать сотрудником этого курорта или вернуться сюда в будущем уже со своими детьми", — сказал Байсултанов.

"Если соберется инициативная группа родителей из любого региона России и решит отправить своих детей в "Ведучи" на двухнедельное обучение катанию на горных лыжах, мы готовы помочь реализовать такой социальный проект. Ски-пассы в этом случае подросткам будут предоставлены бесплатно. Считаю, не должно быть приоритетов ребятам из определенных регионов, все равны. Правда, проезд и проживание в гостинице придется оплатить родителям", — сообщил первый замглавы Минкавказа.

Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" было создано в октябре 2010 года для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе.