Чеченский горнолыжный курорт "Ведучи" будет безопасным для туристов

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Первый в Чечене горнолыжный курорт "Ведучи", официальное открытие которого запланировано на 20 января, будет одним из самых безопасных для туристов, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы Минкавказа Одес Байсултанов.

"Опасения по поводу безопасности у иностранных туристов существуют. Но это из-за сложившихся стереотипов, которые уже пора изжить. Это лет 10-20 назад этот вопрос был достаточно актуален. Справедливости ради хочу спросить, какая страна мира сегодня абсолютно безопасна? Но если оценивать именно Чечню, то это один из самых безопасных регионов не только России, но и мира", — сказал Байсултанов.

"Это подтверждает тот факт, что в Чечне ежедневно находятся тысячи туристов. Огромный и постоянно растущий поток. Люди всех национальностей, всех религий, со всей нашей страны. Известны даже случаи, когда после турпоездки люди принимают решение переехать жить и работать в Чечню — настолько привлекательным, безопасным и комфортным они увидели этот регион", — добавил Байсултанов.

По его словам, управляющая компания "Курорты Северного Кавказа" трижды проводила маркетинговые исследования на курортах "Архыз" и "Эльбрус", и туристов главным образом интересовала безопасность катания — речь об отсутствии камней и наледи на трассах, наличии защитных сеток на всем протяжении склонов, оперативности реагирования спасателей и медперсонала.

"То есть туристы ждут хороший уровень подготовки трасс, достойный сервис, адекватное ценовое предложение, разнообразие развлечений и видов отдыха после катания. Ровно то, что "Курорты Северного Кавказа" как управляющая компания туркластера и Минкавказ России как курирующее ведомство считают своими приоритетами в работе, в том числе и на новом курорте "Ведучи", — отметил Байсултанов.