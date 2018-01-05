Персонал "Ведучи" в Чечне прошел профподготовку на кавказских курортах

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Весь персонал первого в Чечне горнолыжного курорта "Ведучи", официальное открытие которого запланировано на 20 января, прошел стажировку на курортах "Архыз" и "Эльбрус", рассказал в интервью РИА Новости первый замглавы Минкавказа Одес Байсултанов.

"Мы заранее прорабатывали решение этого вопроса (подготовки персонала – ред.). На наших действующих курортах проходили стажировку те специалисты, которые будут отвечать за эксплуатацию оборудования и другие услуги", — сказал Байсултанов.

Он пояснил, что сотрудники аварийно-спасательного подразделения "Ведучи" прошли профессиональную стажировку на курорте "Архыз". Специалисты службы лыжного патрулирования, обеспечивающие безопасность гостей в Карачаево-Черкесии, в середине декабря провели практические и теоретические занятия для своих коллег из Чеченской Республики.

По словам первого замглавы Минкавказа, проработан и вопрос тренерского состава. "Несмотря на то, что в Чечне нет своих инструкторов, нехватки в тренерском составе на "Ведучи" не будет. Так как в республике горнолыжный спорт не находился в числе приоритетных, то на первом этапе тренерский состав в основном будет замещаться инструкторами, которые работают на двух других наших курортах", — уточнил Байсултанов.