На Кавказе разрабатывают единую карту гостя для всех курортов региона

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Министерство по делам Северного Кавказа разрабатывает единую карту гостя, которая позволит по желанию туриста побывать сразу на нескольких курортах СКФО, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы Минкавказа Одес Байсултанов.

"Мы сейчас работаем над стратегией, чтобы единый ски-пасс, единая страховка и единая система обслуживания были на всех наших курортах. К примеру, вы приехали на "Архыз", у вас есть десять дней, и вы хотите покататься не только на этом горнолыжном курорте, но и на других и посмотреть регионы, познакомиться с кухней, обычаями, посетить исторические места. Туристу нужно будет взять на это время только одну карту гостя, а дальше уже набор услуг будет предоставляться по его выбору, начиная от транспортного обслуживания и проживания до выбора периода катания на том или ином курорте. То есть по единой карте будут предоставляться все услуги", — сказал Байсултанов.

"Думаю, что к следующему горнолыжному сезону такие пробные единые карты мы запустим. Вероятно, сначала не с полным набором услуг, которые предоставляются на наших курортах", — добавил он.

По словам первого замглавы Минкавказа, такая стратегия упростит и общую систему менеджмента на всех северокавказских курортах. "Не могут отдельно "Архыз", отдельно "Эльбрус", отдельно "Ведучи", а в дальнейшем "Мамисон", "Армхи" и "Матлас" функционировать по собственным правилам. Общая система приведет к одинаковым конкурентным условиям, а туристы смогут получать интересующий набор услуг", — отметил Байсултанов.