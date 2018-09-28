МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Лучшие события и фестивали для туристов на выходные 29 и 30 сентября пройдут в Сочи, Приморье, Подмосковье, Волгограде и в Крыму, сообщает аналитическое агентство ТурСтат. Эксперты определили, куда поехать на выходные из Москвы и других городов и составили рейтинг лучших фестивалей и событий на уикенд 29-30 сентября 2018 года.

Гран-при России Формулы 1, Сочи, 29-30 сентября 2018

Гран-при России Формулы-1 пройдет на "Сочи Автодроме" с 27 по 30 сентября 2018 года. В пятом Гран-при России участвуют 20 гонщиков из 10 команд. Входной билет стоит от 3 990 рублей (за три дня (28.09-30.09) в зоне свободного размещения (без посадочных мест) вокруг ледового дворца "Большой"). В прошлом году это мероприятие посетили 150 тысяч человек.

Фестиваль тайги, Владивосток, Хабаровск, Штыково: 29 сентября — 14 октября 2018

Второй ежегодный Фестиваль тайги Taigafest пройдет с 29 сентября по 14 октября 2018 года в ресторанах Владивостока и Хабаровска.

13 октября в Арт-парке "Штыковские пруды" состоится семейный праздник и ярмарка таежных производителей. В рамках фестиваля во Владивостоке пройдут лекции, конкурсы и выставки на различных площадках.

День пареной репы, Княжий Двор, Павловский Посад, Московская область: 29 сентября 2018

Фестиваль русских традиций "День пареной репы" пройдет 29 сентября 2018 года с 11:00 в музейно-выставочном комплексе "Княжий Двор" в поселке Большие Дворы Павлово-Посадского городского округа Московской области. В программе фестиваля — дегустация блюд из репы, капусты, лука, свеклы, моркови, а также щи, сбитень и иван-чай с "погружением" в мир русской деревни, мастер-классы ремесел и конкурс русской частушки.

Сарепта — горчичная столица, Волгоград: 29 сентября 2018

Четвертый ежегодный горчичный фестиваль "Волгоград, Сарепта — горчичная столица" начнется в 15:00 часов 29 сентября 2018 года на территории музея-заповедника "Старая Сарепта" в Волгограде.

В программе фестиваля — дегустация горчицы, игры и мастер-классы представителей разных народов и культур Нижнего Поволжья, выступления национальных фольклорных коллективов, конкурсы и развлечения для детей, тематические интерактивные программы — "Горчичное королевство", "Горчичное застолье" и другие. В 19:00 — экскурсия "Подземелья Старой Сарепты".

Balaklava WineFest 2018, Балаклава, Севастополь: 29-30 сентября 2018

Третий ежегодный фестиваль сбора урожая и виноделия #WineFest пройдет 29 и 30 сентября 2018 года на виноградниках "Золотой балки" в Балаклаве под Севастополем. В программе WineFest 2018 — гастрономическая зона с блюдами от лучших рестораторов Крыма и продукция местных фермеров, винная деревня, ремесленная мастерская, подьем на воздушном шаре, танцевальные и детские мастер-классы, а также лекторий с презентациями рестораторов и виноделов и музыкальное выступление Найка Борзова.