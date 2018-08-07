Голодец назвала недооцененным туристический потенциал Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. Красноярский край обладает огромным туристическим потенциалом, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец во время рабочего визита в Красноярск.

"Сегодня потенциал Красноярского края недооценен потому, что… это потрясающий, красивый край. Конечно, (он) должен вызывать огромный интерес у туристов", — сказала вице-премьер.

Она отметила, что в будущем туристов смогут привлечь в регион объекты универсиады, которые строятся в Красноярске. Ранее Голодец приняла участие в открытии в Красноярске форума федерации студенческого спорта (FISU). Кроме того, она провела совещание по подготовке к универсиаде, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года