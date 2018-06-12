Семь чудес России: как добраться до самых живописных мест

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Чудеса природы часто находятся либо на краю света, либо там, куда добраться или очень дорого, или практически невозможно.

В материале РИА Новости — уникальные туристические объекты, для которых не понадобится заказывать вертолет, и все они — в России.

Малиновое озеро, Алтайский край

Озера всегда создают особую романтичную атмосферу, розовые — тем более. Подобных водоемов в мире не так много, несколько — в России. Необычный цвет воды либо из-за рачков, живущих на дне озера, либо из-за водорослей, которые выделяют специальный пигмент. Цвет может меняться, ярче всего озеро весной.

Соль здесь, естественно, тоже розовая. Императрица Екатерина II, когда хотела чем-то удивить иностранных гостей, просила подавать соль к столу именно отсюда (кстати, еще одно название этого места "Озеро императрицы").

Считается, что вода в Малиновом озере полезна из-за высокого содержания соли, ее концентрация примерно такая же, как и в Мертвом море. В результате утонуть в озере сложно, зато можно сильно поцарапаться. И дно, и берег в острых кристаллах, так что в воду лучше заходить в специальной обуви.

Как добраться

До Барнаула — или поездом, или самолетом. Дальше нужно ехать в Михайловский район. Самый удобный вариант: на автовокзале купить билет за 900 рублей до станции "Михайловское", и через восемь часов вы на месте.

Остановиться можно в домиках неподалеку от озера, их сдают в аренду. Небольшие отели есть и в ближайшем городе Рубцовске.

Иволгинский дацан, Бурятия

Это одно из самых уникальных мест России — бурятский буддийский монастырь-университет. На обширной территории — десять храмов, библиотеки, музей, учебные корпуса и гостиница.

К строительству дацана приступили в конце Великой Отечественной войны, а в начале пятидесятых выделили землю под монастырский комплекс. Сейчас тут хорошая туристическая инфраструктура.

В университете можно послушать лекции об учении Будды и, конечно, увидеть настоящих буддийских монахов. Они готовы составить для вас личный гороскоп, помочь с лечением болезни или просто советом.

Как добраться

Ближайший город — Улан-Удэ. На автовокзале нужно сесть в автобус № 130 и доехать до Иволгинска, это примерно полчаса. Оттуда ходит маршрутка до села Верхняя Иволга.

Озеро Байкал, Восточная Сибирь

Крупнейший природный резервуар пресной воды, самое глубокое озеро в мире протянулось на 600 с лишним километров с северо-востока на юго-запад. Глубина достигает 1600 метров (точных данных нет).

По легенде, озеро образовалось на месте огнедышащей горы. Люди обратились к небесам с просьбой: "Бай, гал!" ("Огонь, остановись!"), пламя постепенно угасло, а трещина со временем заполнилась водой.

Сегодня Байкал — это большая заповедная зона. Летом можно съездить на священную гору Ёрд или остров Ольхон, подняться на гору Мунку-Сардык, высочайшую вершину Саян (3491 метр).

Как добраться

Прежде чем отправиться в путь, определитесь с городом — Иркутск, Улан-Удэ или Северобайкальск, все они близко, и каждый по-своему хорош. Например, если вы решили посмотреть гору Ёрд, то удобнее добираться из Иркутска.

Из Москвы рейсов в этот город больше всего, лететь порядка шести часов. Дальше на автовокзале нужно сесть в автобус № 524 или № 526 — до Листвянки. Автобусы ходят часто, время в дороге — около часа. Если вы едете на один день, заранее продумайте, как вернетесь назад.

В Листвянке, на причале напротив отеля "Маяк" есть касса, где можно купить билет на автобус.

Плато Лаго-Наки, Западный Кавказ

С этим местом связана красивая легенда о двух влюбленных — бедном пастухе Лаго и девушке Наки из знатной семьи. Когда они сказали о своей любви отцу девушки, тот пришел в ярость. Лаго и Наки решили сбежать в горы, но их настигла погоня. Скалы внезапно кончились, и тогда влюбленные спрыгнули в обрыв, который и называется Лаго-Наки.

Плато теперь превратилось в огромный заповедник. На живописных лугах — редчайшие растения, в долинах рек — реликтовые самшитовые леса.

Как добраться

Доехать до Лаго-Наки несложно. Самолетом, поездом или автобусом — до Краснодара. Оттуда ходят рейсовые автобусы до Майкопа, цена билета — около 200 рублей. Затем — до поселка Каменномостский (он же Хаджох). Дальше либо на такси, либо автостопом.

Кунгурская ледяная пещера, Пермский край

Одна из крупнейших карстовых пещер европейской части России, седьмая в мире гипсовая пещера по протяженности (почти шесть километров). Внутри — около 70 ледяных озер и порядка 60 гротов.

Про Центральный грот ходят легенды (куда же без них?). Когда пещеру только открыли, ее посетила немецкая принцесса Виктория фон Баттенберг (сестра императрицы Александры Федоровны, супруги последнего русского царя Николая II). Ее дочка Луиза упала на скользких ступеньках грота и сильно разбила коленки, поэтому лестницу назвали "Дамские слезки".

Как добраться

Сначала до Перми или Екатеринбурга, затем электричкой до железнодорожного вокзала "Кунгур”, потом автобусами № 9 и 12.

"Ласточкино гнездо", Крым

На Аврориной скале долго стоял деревянный дом. В начале ХХ века нефтепромышленник Павел Леонардович Штейнгель приобрел этот участок и построил замок в готическом духе из известняка и евпаторийского желтого камня.

Здесь снимали много фильмов, например, "Десять негритят", "Мио, мой Мио", "Академия пана Кляксы", "Первый удар".

Как добраться

В Крым можно попасть на самолете или автомобиле — по недавно открывшемуся мосту.

Прилетаете вы в Симферополь, откуда ходят рейсовые автобусы во все крупные города полуострова.

Из Ялты до поселка Гаспра, где находится "Ласточкино гнездо", — автобусом от автовокзала или же на такси.

Тем, кто приехал на машине по Крымскому мосту, ориентироваться проще простого — следуйте по указателям до Ялты и затем продолжайте движение по Севастопольскому шоссе.

Домбай, Карачаево-Черкесия

Мягкий климат, горные источники, чистый воздух — все это Домбай. Место идеальное. По стоимости довольно бюджетно по сравнению, например, с Красной Поляной, причем варианты отдыха — на любой вкус. Зимой — лыжи, сноуборды, квадроциклы, летом — канатные дороги, рафтинг и каяки.

Визитная карточка Домбая — гора Белалакая, которую также называют Полосатой скалой за характерные вкрапления кварца шириной до 50 метров. Кстати, эта вершина изображена на этикетке воды "Аква минерале".

Еще одна популярная достопримечательность — ледник Алибек, спускающийся прямо к лесной зоне, и расположенное поблизости от него голубое Турье озеро, температура воды в котором не превышает трех градусов.

Как добраться

Удобнее всего ехать поездом, это и проще, и относительно недорого, но можно выбрать и самолет. Ближайший железнодорожный вокзал находится в Невинномысске, аэропорт — в Минеральных Водах. Потом — до Теберды и 20 километров до Домбая на попутках или автобусе.

Расписание лучше узнать заранее — общественный транспорт ходит лишь несколько раз в день.