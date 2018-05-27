Город масонов, неформалов и подпольщиков: как увидеть необычный Петербург

Москва, 27 мая — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Санкт-Петербург отмечает свой 315-й день рождения, и один из пунктов праздничной программы — как ни странно, парад слонов по Невскому проспекту.

Почему выбрали такую экзотику? От чего страдают питерские фурии, на каком потолке писать заветные желания и где находится самое крупное в России месторождение нефти — в материале РИА Новости.

"Многие экскурсоводы пытаются сварить "кашу из топора" — придумывают завлекающие небылицы, — говорит экскурсовод Артем Кирпичонок. — Но это абсолютно не нужно, интереснее реальность нашего удивительного города. Где в период расцвета Серебряного века во дворах жили 130 тысяч коров, а в петровские времена — слон, который прошел пешком пол-России, от Астрахани до Санкт-Петербурга".

Кстати, есть мнение, что именно от этого слона, подаренного Петру I в 1714 году персидским шахом, происходит выражение "слоняться без дела" и его же имел в виду Иван Крылов в басне "Слон и Моська". Диковинное животное местным жителям показывали, выгуливая по Невскому проспекту.

Как дань памяти этому слону, а также последующим (при Петре I в Санкт-Петербурге в разное время их было трое) и состоится парад в День города.

Дворы и парадные

"Санкт-Петербург — город необычный, первый в России объект всемирного наследия ЮНЕСКО, но и место, где живут, как в песне Шнура "В Питере — пить", — отмечает экскурсовод Олег Федоров. — Чтобы понять его, прочувствовать, надо собрать впечатления от основных четырех элементов: дворы-колодцы, сады-парки, мосты и крыши".

Публикация от Женя Цзы (@jjennytzu) 3 Сен 2017 в 1:35 PDT

Два главных каскада дворов-колодцев, среди которых есть даже овальные и шестиугольные, находятся на Каменноостровском проспекте и на улице Рубинштейна. Первый включает в том числе и знаменитый дом Бенуа, построенный в стиле неоклассицизма в начале XX века, где жили многие известные люди своего времени, в частности, композитор Дмитрий Шостакович.

Публикация от @pavlenko.anastasia 23 Май 2018 в 4:08 PDT

А на улице Рубинштейна, 23, была комната писателя Сергея Довлатова, о чем свидетельствуют официальные мемориальная табличка, памятник и неофициальные граффити во дворе: пишущая машинка и летающая тарелка.

"Я очень рекомендую зайти в заброшенное парадное с ротондой на Гороховой улице, 57, — советует экскурсовод Георгий Русанов. — Считается, что в этом месте с шестью колоннами и двумя изогнутыми лестницами, одна из которых почему-то упирается в стену, принимали в масонскую ложу. Говорят, что сюда приходил Распутин и за отличной акустикой — Цой и Гребенщиков".

© Фото : Сергей Генкин Ротонда в Санкт-Петербурге © Фото : Сергей Генкин Ротонда в Санкт-Петербурге

Раньше здесь все было разрисовано: по городской легенде, желание, написанное на стенах или потолке, обязательно сбудется.

© Фото : Сергей Генкин Парадное в Санкт-Петербурге © Фото : Сергей Генкин Парадное в Санкт-Петербурге

Еще одно эффектное парадное — на Загородном проспекте. Если не шуметь и не привлекать внимания местных жителей, то попасть туда можно беспрепятственно.

Мосты и парки

"Два самых интересных моста, на мой взгляд, — это Троицкий и мост Пикалова, — продолжает Олег Федоров. — С первого открывается фантастический вид на Петропавловскую крепость, купол мечети, Литейный мост, Марсово поле, адмиралтейство и стрелку Васильевского острова — практически весь город!"

Публикация от 🎨 ХУДОЖНИК _ СПб _ КАРТИНЫ (@taalay_art) 10 Ноя 2017 в 2:58 PST

А со второго, по словам экскурсовода, можно увидеть знаменитое семимостье: Красногвардейский, Ново-Никольский, Старо-Никольский, Смежный, Могилевский, Кашин и Торговый мосты. Для этого нужно подойти к мосту Пикалова так, чтобы Никольский собор остался по левую руку.

Публикация от Oleg Yakovenko (@shlyapodelnya) 26 Сен 2017 в 11:09 PDT

Из множества интересных мест города стоит особо упомянуть о Музыкальном сквере на Каменноостровском проспекте. В нулевых его должны были застроить. И тогда композитор Андрей Петров и другие музыкальные деятели посадили здесь по дереву, а архитекторы поставили восемь скульптур-скрипок, смысл которых пытаются разгадать все посетители. Сквер удалось отстоять.

Конечно, крыши

© Фото : Сергей Генкин Крыша дома с фуриями, Санкт-Петербург © Фото : Сергей Генкин Крыша дома с фуриями, Санкт-Петербург

Крыши в центральной части города расположены примерно на одном уровне в радиусе около двадцати километров, поэтому вид с них открывается по-настоящему уникальный. Это уже must see: на крышах назначают свидания, проводят фотосессии, вечеринки и концерты. Порой это не идет на пользу историческим памятникам.

"Недавно открыли доступ на крышу в доме с фуриями — металлическими ликами очень тонкой и изящной работы — на Загородном проспекте. Туда повалил народ, и фигуры потихоньку разрушаются", — сетует экскурсовод Сергей Генкин.

История повсюду

"Одно из самых интересных с исторической точки зрения мест Санкт-Петербурга — это "Ленфильм". Раньше тут был театр "Аквариум", — рассказывает Инна Евтушенко. — Здесь в начале ХХ века братья Люмьер показывали свои "Живые картинки", также в "Аквариуме" состоялся первый в России конкурс красоты".

Публикация от Музей истории Санкт-Петербурга (@spbmuseum) 16 Май 2016 в 7:11 PDT

Сейчас узнать обо всем этом можно на экскурсии по "Ленфильму", которому принадлежит здание театра.

Город подпольщиков

Конечно, Санкт-Петербург — город, тесно связанный с политическим подпольем XIX — начала XX веков.

"На Большой Московской улице, 6, на втором этаже жил Николай Утин, возглавлявший организацию "Земля и воля", здесь же находилась ее неофициальная штаб-квартира, где часто бывал писатель Некрасов", — объясняет экскурсовод Борис Судаков.

© Фото : Борис Судаков Отель "Гальвенция" в Санкт-Петурбурге © Фото : Борис Судаков Отель "Гальвенция" в Санкт-Петурбурге

На улице Марата, 11, стоял дом, где жил Николай Суханов, один из лидеров "Народной воли", совершивший убийство Александра II в 1881 году.

Музыкальная столица

© Фото : Сергей Гончаров Николай Васин © Фото : Сергей Гончаров Николай Васин

"Санкт-Петербург — центр молодежной музыкальной культуры, которая часто непонятна для всех, кто старше восемнадцати, — рассказывает экскурсовод Сергей Гончаров. — Например, на Лиговской, 50, в одном из баров проводят версусы — главные рэп-батлы России, отсюда пошла и субкультура девушек "винишко тян".

Публикация от клубничный йогурт (@fairy_raf) 24 Май 2018 в 8:48 PDT

Более взрослых меломанов ждут в арт-центре "Пушкинская-10" со знаменитой "улицей Джона Леннона" — проект самого известного битломана СССР и России Коли Васина.

© Фото : Сергей Гончаров Арт-центр "Пушкинская-10" в Санкт-Петербурге © Фото : Сергей Гончаров Арт-центр "Пушкинская-10" в Санкт-Петербурге

"Чего только не услышишь о Санкт-Петербурге, кучи баек и легенд, — говорит Георгий Русанов. — Одна, например, объясняет, почему Александрийский столб на Дворцовой площади стоит без фундамента. Мол, под ним — самое большое в России месторождение нефти. Когда она закончится во всей стране, столб пододвинут и, как туз из рукава, ее оттуда извлекут!"