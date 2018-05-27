Город масонов, неформалов и подпольщиков: как увидеть необычный Петербург

Москва, 27 мая — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Санкт-Петербург отмечает свой 315-й день рождения, и один из пунктов праздничной программы — как ни странно, парад слонов по Невскому проспекту.
Почему выбрали такую экзотику? От чего страдают питерские фурии, на каком потолке писать заветные желания и где находится самое крупное в России месторождение нефти — в материале РИА Новости.
"Многие экскурсоводы пытаются сварить "кашу из топора" — придумывают завлекающие небылицы, — говорит экскурсовод Артем Кирпичонок. — Но это абсолютно не нужно, интереснее реальность нашего удивительного города. Где в период расцвета Серебряного века во дворах жили 130 тысяч коров, а в петровские времена — слон, который прошел пешком пол-России, от Астрахани до Санкт-Петербурга".
Кстати, есть мнение, что именно от этого слона, подаренного Петру I в 1714 году персидским шахом, происходит выражение "слоняться без дела" и его же имел в виду Иван Крылов в басне "Слон и Моська". Диковинное животное местным жителям показывали, выгуливая по Невскому проспекту.
Как дань памяти этому слону, а также последующим (при Петре I в Санкт-Петербурге в разное время их было трое) и состоится парад в День города.
Дворы и парадные
"Санкт-Петербург — город необычный, первый в России объект всемирного наследия ЮНЕСКО, но и место, где живут, как в песне Шнура "В Питере — пить", — отмечает экскурсовод Олег Федоров. — Чтобы понять его, прочувствовать, надо собрать впечатления от основных четырех элементов: дворы-колодцы, сады-парки, мосты и крыши".
Два главных каскада дворов-колодцев, среди которых есть даже овальные и шестиугольные, находятся на Каменноостровском проспекте и на улице Рубинштейна. Первый включает в том числе и знаменитый дом Бенуа, построенный в стиле неоклассицизма в начале XX века, где жили многие известные люди своего времени, в частности, композитор Дмитрий Шостакович.
А на улице Рубинштейна, 23, была комната писателя Сергея Довлатова, о чем свидетельствуют официальные мемориальная табличка, памятник и неофициальные граффити во дворе: пишущая машинка и летающая тарелка.
"Я очень рекомендую зайти в заброшенное парадное с ротондой на Гороховой улице, 57, — советует экскурсовод Георгий Русанов. — Считается, что в этом месте с шестью колоннами и двумя изогнутыми лестницами, одна из которых почему-то упирается в стену, принимали в масонскую ложу. Говорят, что сюда приходил Распутин и за отличной акустикой — Цой и Гребенщиков".
Раньше здесь все было разрисовано: по городской легенде, желание, написанное на стенах или потолке, обязательно сбудется.
Еще одно эффектное парадное — на Загородном проспекте. Если не шуметь и не привлекать внимания местных жителей, то попасть туда можно беспрепятственно.
Мосты и парки
"Два самых интересных моста, на мой взгляд, — это Троицкий и мост Пикалова, — продолжает Олег Федоров. — С первого открывается фантастический вид на Петропавловскую крепость, купол мечети, Литейный мост, Марсово поле, адмиралтейство и стрелку Васильевского острова — практически весь город!"
А со второго, по словам экскурсовода, можно увидеть знаменитое семимостье: Красногвардейский, Ново-Никольский, Старо-Никольский, Смежный, Могилевский, Кашин и Торговый мосты. Для этого нужно подойти к мосту Пикалова так, чтобы Никольский собор остался по левую руку.
Из множества интересных мест города стоит особо упомянуть о Музыкальном сквере на Каменноостровском проспекте. В нулевых его должны были застроить. И тогда композитор Андрей Петров и другие музыкальные деятели посадили здесь по дереву, а архитекторы поставили восемь скульптур-скрипок, смысл которых пытаются разгадать все посетители. Сквер удалось отстоять.
Конечно, крыши
Крыши в центральной части города расположены примерно на одном уровне в радиусе около двадцати километров, поэтому вид с них открывается по-настоящему уникальный. Это уже must see: на крышах назначают свидания, проводят фотосессии, вечеринки и концерты. Порой это не идет на пользу историческим памятникам.
"Недавно открыли доступ на крышу в доме с фуриями — металлическими ликами очень тонкой и изящной работы — на Загородном проспекте. Туда повалил народ, и фигуры потихоньку разрушаются", — сетует экскурсовод Сергей Генкин.
История повсюду
"Одно из самых интересных с исторической точки зрения мест Санкт-Петербурга — это "Ленфильм". Раньше тут был театр "Аквариум", — рассказывает Инна Евтушенко. — Здесь в начале ХХ века братья Люмьер показывали свои "Живые картинки", также в "Аквариуме" состоялся первый в России конкурс красоты".
Сейчас узнать обо всем этом можно на экскурсии по "Ленфильму", которому принадлежит здание театра.
Город подпольщиков
Конечно, Санкт-Петербург — город, тесно связанный с политическим подпольем XIX — начала XX веков.
"На Большой Московской улице, 6, на втором этаже жил Николай Утин, возглавлявший организацию "Земля и воля", здесь же находилась ее неофициальная штаб-квартира, где часто бывал писатель Некрасов", — объясняет экскурсовод Борис Судаков.
На улице Марата, 11, стоял дом, где жил Николай Суханов, один из лидеров "Народной воли", совершивший убийство Александра II в 1881 году.
Музыкальная столица
"Санкт-Петербург — центр молодежной музыкальной культуры, которая часто непонятна для всех, кто старше восемнадцати, — рассказывает экскурсовод Сергей Гончаров. — Например, на Лиговской, 50, в одном из баров проводят версусы — главные рэп-батлы России, отсюда пошла и субкультура девушек "винишко тян".
Более взрослых меломанов ждут в арт-центре "Пушкинская-10" со знаменитой "улицей Джона Леннона" — проект самого известного битломана СССР и России Коли Васина.
"Чего только не услышишь о Санкт-Петербурге, кучи баек и легенд, — говорит Георгий Русанов. — Одна, например, объясняет, почему Александрийский столб на Дворцовой площади стоит без фундамента. Мол, под ним — самое большое в России месторождение нефти. Когда она закончится во всей стране, столб пододвинут и, как туз из рукава, ее оттуда извлекут!"
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