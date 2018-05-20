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"Вперед, в прошлое!" Как найти райское место в Подмосковье
10:0020.05.2018
(обновлено:14:18 22.05.2018)
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Город Зарайск в Московской области
© РИА Новости / Наталья Дембинская

ЗАРАЙСК, 20 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Хотите побывать в раю — поезжайте за него. Зарайск — самый далекий город Подмосковья, хотя от столицы всего-то 160 километров. Там — наиболее сохранившийся кремль Московской области и бизон, которому 20 с лишним тысяч лет. "Есть в России три столицы: Зарайск, Рязань и Луховицы", — хвастаются местные жители. В более политкорректном варианте вместо Рязани фигурирует Москва. О том, что это за точка такая на карте — Зарайск — и зачем туда ехать, — в материале РИА Новости.

Побывав однажды

© РИА Новости / Наталья Дембинская Город Зарайск в Московской области
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Город Зарайск в Московской области

Жителя мегаполиса Зарайск поражает сразу же — он абсолютно соразмерен человеку. Дома — не выше трех-четырех этажей, а высотной доминантой служит водонапорная башня — красивый туристический объект. В прошлом году у Зарайска появились свой сайт и туристический информационный центр. Лозунг города — "Вперед, в прошлое!".

"Побывав однажды в Зарайске, вы навсегда останетесь под впечатлением от этого старинного провинциального города, сохранившего свою неповторимую самобытность, — уверяют сотрудники туристического информцентра. — Город, где восприятие времени меняется, город, где забытое прошлое становится основой для светлого будущего". Побывав однажды в Зарайске, подтверждаем — это правда.

Как ехать и где жить

© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкТрасса М-4 "Дон" в Москве
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Трасса М-4 "Дон" в Москве

Добраться несложно, из Москвы к услугам путешественников две трассы. Одна ведет на Рязань, если ехать по ней, то Луховицы с их прославленными огурцами — обязательный пункт программы. Мимо не проскочить. Еще есть возможность прокатиться по М-4 "Дон", это обойдется в 100 рублей (трасса платная), зато почти нет пробок и ремонтов, а скоростное ограничение местами — 130 километров в час. Можно и на автобусе от станции метро "Котельники", и на электричках с пересадкой на автобусы.

Грабитель
© Depositphotos / Elnur_
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Гостиниц в Зарайске немного, но даже при поиске в последний момент системы бронирования уверенно предлагают два варианта. Стоимость — от 1500 рублей за номер на двоих в сутки. Отели примерно одного уровня, однако у каждого свои особенности и колорит. Один находится недалеко от центрального парка прямо над супермаркетом. Здание выглядит несколько аляписто из-за множества рекламных вывесок, но номера яркие, стильные и современные. Есть своя парковка, в номерах, помимо стандартного набора, — халаты и тапочки. Редкость для такой ценовой категории.

При бронировании, предупреждают путешественники, стоит иметь в виду, что в одном номере нет окон.

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© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вторая гостиница расположена в самом историческом центре города (хотя Зарайск весь — исторический центр), практически под стенами кремля. Номера поскромнее, но окна есть во всех. За тапочки придется заплатить 40 рублей, халаты не предусмотрены.

Зато сразу погружаешься в атмосферу города. Отель оборудован в бывшем доходном доме. Сотрудники рассказывают его историю и показывают двухсотлетние кирпичи (зданию примерно 200 лет, но оно перестраивалось), ими выложены стены в столовой.

Кстати, обе гостиницы предлагают завтрак.

В Зарайск — на выходные

© РИА Новости / Наталья ДембинскаяГород Зарайск в Московской области
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Город Зарайск в Московской области

История Зарайска представлена в кремле. Приезжать сюда лучше на уик-энд, иначе можно не попасть на экскурсию и даже не побывать на крепостных стенах. Как объясняют сотрудники кремля, в будни экскурсии проводятся, только если набирается группа от пяти человек. Опыт показал, что не набирается. Но и в будни, и в выходные можно взять аудиогид.

Бизон и ваза-таз

© РИА Новости / Наталья ДембинскаяВ музее города Зарайска в Московской области
© РИА Новости / Наталья Дембинская
В музее города Зарайска в Московской области

Кстати, Зарайский кремль — один из немногих, что сохранились со всеми своими стенами. И там до сих пор проводятся археологические раскопки. В музее обратите внимание на фигурку бизона. Ей более 20 тысяч лет, на ней сохранились следы ритуалов — для удачной охоты доисторические люди кололи ее чем-то острым, а потом отправлялись добывать реальных бизонов. Все царапины, а также филигранная работа мастеров прекрасно видны на фигурке.

Рядом с бизоном выставлена "зарайская Венера". Она способна изменить любые представления о женской красоте. Ей тоже более 20 тысяч лет.

В других залах — коллекции живописи, скульптуры, графики, прикладного и декоративного искусства России, Западной Европы, Японии и Китая. Красиво все — от мебели до картин, даже ваза-таз прекрасна.

© РИА Новости / Наталья ДембинскаяВаза в музее города Зарайска в Московской области
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Ваза в музее города Зарайска в Московской области

Ключи от башни

Вторая по значимости достопримечательность — водонапорная башня. График работы удивляет — в летнее время с 16:00 до 18:00.

© РИА Новости / Наталья Дембинская Город Зарайск в Московской области
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Город Зарайск в Московской области
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© РИА Новости / Василий Батанов
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Но бывают исключения. В туристическом информационном центре советуют: "Башня сейчас закрыта. Сходите в местный Дворец культуры (рядом с башней) и попросите ключи". Их действительно дают, даже в нерабочее время. Вместе с сопровождающим.

Потом туристов ждет увлекательный подъем на 29 метров (каски обязательны!), на каждом этаже — фольклорные куклы в костюмах, самовары, баранки и прочие атрибуты "русского" быта. А наверху — смотровая площадка и Зарайск с высоты птичьего полета.

Достоевский и "Белый колодец"

© РИА Новости / Наталья ДембинскаяГород Зарайск в Московской области
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Город Зарайск в Московской области

Стоит посетить и Благовещенский храм Зарайска. "Эта православная святыня одна из самых любимых и почитаемых как зарайцами, так и паломниками со всей России, — уверяют на сайте туристического информцентра города. — Строительство церкви сопряжено с трагическими событиями Смутного времени. Православный храм был заложен в 1614 году рядом с курганом, где покоятся защитники Зарайска — воины-арзамассцы, погибшие в битве за Зарайск в 1608 году".

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Есть в Зарайске и святой источник — "Белый колодец". Как водится, с легендами. "Появление святого источника неразрывно связано с главной реликвией города — чудотворной иконой Николы Зарайского, что хранится в Иоанно-Предтеченском соборе Зарайского кремля", — поясняет сайт информцентра.

Считается, что святой источник "Белый колодец" возник в 1225 году, когда священник Евстафий передал святой образ Николы, принесенный из Корсуни (Херсонеса), удельному князю Федору Юрьевичу. На месте передачи иконы из земли забил родник.

Этот город связан и с писателем Федором Достоевским. Всего 15 минут езды на автомобиле — и вы попадаете в усадьбу "Даровое", где автор гениальных романов провел свое детство — и не только. "Это маленькое и незамечательное место оставило во мне глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь", — писал Достоевский.

Не стоит ждать дворцов с колоннами, в усадьбе "Даровое" гостей встретит деревянный, почти крестьянский дом. А еще — лес, простор, пруды, лебеди и памятник великому писателю.

Майский заплыв и мотокросс

© РИА Новости / Наталья Дембинская Город Зарайск в Московской области
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Город Зарайск в Московской области

Туристам, предпочитающим активный отдых, в Зарайске тоже есть чем заняться. Сегодня, 20 мая, недалеко от города на первом километре автодороги Зарайск — Серебряные Пруды проходит традиционный мотокросс. Гостей ждут захватывающие заезды спортсменов из разных городов России и показательные выступления внедорожного клуба "Зарайск 4х4".

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В Зарайске имеется и собственный пляж. Местные там купаются уже в мае, а потом занимаются спортом, чтобы согреться.

Недалеко от Зарайска — конный клуб, питомник хаски и фермерское хозяйство. "Море драйва и позитива, неутомимый поиск и безудержная энергия — каждый найдет свое поле активности в Зарайском крае", — обещают в туристическом информцентре.

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