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15 главных европейских событий мая, ради которых стоит получить "шенген"
10:0002.05.2018
(обновлено:11:04 03.05.2018)
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Подростки на летнем фестивале
© Depositphotos / halfpoint

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Каннский кинофестиваль, концерты, Ночи музеев, а также фестивали еды и напитков — в этом мае много поводов для оформления шенгенской визы.

Искусство

© AP Photo / Eric Gaillard/PoolКрасная дорожка Каннского кинофестиваля
© AP Photo / Eric Gaillard/Pool
Красная дорожка Каннского кинофестиваля
Вид через иллюминатор самолета
© Depositphotos / Natamc
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Один из самых старейших и престижнейших, Каннский кинофестиваль пройдет в 71-й раз с 8 по 19 мая. В жюри вошел российский режиссер Андрей Звягинцев, чей фильм "Нелюбовь" на прошлом фестивале получил Приз жюри — третью по значимости награду после "Золотой пальмовой ветви" и Гран-при. Напомним, что в конкурсную программу этого года включен фильм "Лето" другого российского режиссера — Кирилла Серебренникова.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПосетители во время международной акции "Ночь музеев" в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетители во время международной акции "Ночь музеев" в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге

Для того чтобы попасть на Ночь музеев в Санкт-Петербурге, конечно, не нужна никакая виза, но это мероприятие заслуживает специального визита в Северную столицу. В ночь с 19 на 20 мая будут открыты более 100 музеев, в некоторые вход бесплатный, для остальных достаточно приобрести единый билет за 400 рублей.

Международный театральный фестиваль Kontakt, собирающий ведущие театральные коллективы Европы, состоится в польском городе Торуни с 19 по 25 мая.

Концерты

© AP Photo / Invision/ Joel C RyanБританский автор-исполнитель Сэм Смит
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
Британский автор-исполнитель Сэм Смит

Одиннадцатого мая в Милане (Италия) выступит автор-исполнитель Сэм Смит, одна из главных звезд современной британской сцены. Среди его многочисленных наград есть и "Оскар" за "Лучшую песню к фильму" — "Writing’s on the Wall", заглавная тема "007: Спектр".

© AP Photo / Invision/ Robb CohenБританский певец Джеймс Блант
© AP Photo / Invision/ Robb Cohen
Британский певец Джеймс Блант

Двенадцатого мая в Варшаве (Польша) — концерт британца Джеймса Бланта, автора хитов Пинк и Кристины Агилеры, успешного исполнителя, уже выпустившего четыре альбома.

А 21 мая в Вильнюсе выступит американская группа музыкантов восточноевропейского происхождения Gogol Bordello, каждый свой концерт превращающая в театрализованное шоу.

Музыкальные фестивали

CC BY 2.0 / Diego Cupolo / Фестиваль электронной музыки Nuits Sonores в Лионе
CC BY 2.0 / Diego Cupolo /
Фестиваль электронной музыки Nuits Sonores в Лионе

С 6 по 13 мая французский Лион традиционно превратится  в столицу электронной музыки и цифровых искусств Европы — здесь пройдет фестиваль Nuits Sonores ("Ночи звука"). Это мероприятие объединяет почти все культурные и общественные площадки города — организуются выставки, детские праздники, спектакли, кинопоказы и конференции. 

© AFP 2018 / Petras MalukasМеждународный фолк-фестиваль Skamba Skamba Kankliai в Вильнюсе
© AFP 2018 / Petras Malukas
Международный фолк-фестиваль Skamba Skamba Kankliai в Вильнюсе

А с 22 по 27 мая в литовском Вильнюсе состоится один из старейших фолк-форумов Европы — международный фестиваль Skamba Skamba Kankliai ("Звенит, звенит канкляй") (литовские гусли. — Прим. ред.). В эти дни на площадях и улицах исторического центра города — парад, музыкальные выступления и мастер-классы, которые помогут погрузиться в культуру Литвы и соседних государств.

Городские праздники

© Фото : Gergely Schöff/ Budapest100Архитектурный фестиваль "Будапешт-100"
© Фото : Gergely Schöff/ Budapest100
Архитектурный фестиваль "Будапешт-100"

Пятого и шестого мая — архитектурный фестиваль "Будапешт-100". Каждый год так празднуют вековой юбилей разных зданий венгерской столицы. Для туристов в этом году подготовили 60 таких объектов, и у каждого своя интересная история.

© AFP 2018 / Petras MalukasДень уличной музыки в Вильнюсе
© AFP 2018 / Petras Malukas
День уличной музыки в Вильнюсе

День уличной музыки отмечают в Вильнюсе 19 мая, предлагая зрителям огромное разнообразие стилей и направлений: от рока, классики и фольклора до африканских ритмов.

Каттенстут ("Парад котов") проводится в бельгийском городе Ипр каждый год во второе воскресенье мая уже больше 60 лет. Одна из версий происхождения этого праздника такова: это дань памяти животных, погибших от местной средневековой традиции сбрасывать кошек с колокольни здания палаты суконщиков.

Еда

© Фото : GirotonnoФестиваль тунца Girotonno на Сардинии
© Фото : Girotonno
Фестиваль тунца Girotonno на Сардинии

Двадцать четвертого мая на итальянском острове Сан-Пьетро начнется фестиваль Girotonno, посвященный открытию сезона ловли тунца. На пять дней сюда съедутся шеф-повара и ценители гастрономии со всего мира. Также это отличный повод попробовать итальянскую боттаргу — сушеную спрессованную икру тунца, которую производят только на этом острове.

А с 19 по 20 мая в Киеве запланирован Food & Wine Festival, посвященный украинскому вину, о котором расскажут виноделы, сомелье и другие эксперты.

© Depositphotos / dteuropeИгристое вино
© Depositphotos / dteurope
Игристое вино

Единственный в Восточной Европе праздник розового и игристого вина "Розалия" соберет в Будапеште с 11 по 13 мая виноделов всей Венгрии. В программе — дегустации для гостей, а также конкурс на самое лучшее вино.

Поклонникам хмельного напитка будет интересно посетить один из крупнейших в Восточной Европе Варшавский пивной фестиваль с 24 по 26 мая.

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