Открытие курортного сезона, парад Победы и фестивали: лучшее в мае в Крыму

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Майские праздники в Крыму традиционно отмечают особенно пышно, ведь они совпадают с открытием курортного сезона. Туристов ждут фестивали, концерты, шествия и, конечно, парады Победы.

Открытие сезона

Черноморский район, 29 апреля — 9 мая

Открытие курортного сезона в Черноморском районе отметят гастрономическим туром "Тарханкут — новое измерение", участники которого смогут порыбачить в открытом море, узнать секреты приготовления рыбацкой ухи и других блюд из свежей рыбы.

Ялта, 30 апреля — 2 мая

В Ялте начало нового курортного сезона решили отмечать в течение трех дней, что не удивительно, если учесть, что оно приурочено к 180-летию города. На центральной набережной состоится шоу с цирковыми элементами под названием "Ялта встречает друзей". А 2 мая — крымско-татарский национальный праздник весны и плодородия Хыдырлез.

Керчь, 1 мая

В одном из самых древних городов России, Керчи, чья территория была заселена еще в среднем палеолите, в честь начала сезона организуют день открытых дверей в Керченском музее-заповеднике. Также все желающие смогут попасть на бесплатные пешеходные экскурсии по центру города.

Фестивали

Севастополь и Ялта, 5-6 мая

Фестиваль "О, да! Еда!" пройдет на полуострове впервые и предлагает гостям попробовать блюда специального фестивального меню, увидеть выступления лучших шеф-поваров полуострова в "Гастрономическом театре" и узнать тонкости приготовления еды на мастер-классах.

Бахчисарай, 5 мая

Хыдырлез отметят и в Бахчисарае, приглашая на выступление национальных коллективов, дегустацию блюд крымско-татарской кухни, а также спортивный турнир по национальной борьбе куреш, внесенной ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия.

Симферополь, 4 мая

CC0 / Pixabay.com/shbs / Люди на музыкальном концерте CC0 / Pixabay.com/shbs / Люди на музыкальном концерте

Всех поклонников трансовой и электронной музыки ждет фестиваль Trancemission, на котором выступления Richard Durand, Bobina, Dj Feel и других диджеев будет сопровождать лазерное и световое шоу.

Парад Победы

Керчь, 8 мая

В этом городе-герое Праздник Победы отметят факельным шествием, которое стартует на центральных улицах, а закончится на горе Митридат у обелиска Славы павших в годы Великой Отечественной войны советских воинов. На вершине запланировано театрализованное представление с элементами исторической реконструкции.

Севастополь, 9 мая

День Победы здесь отмечают с особым размахом в том числе потому, что 9 Мая — это еще и день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В традиционном параде примут участие войска Севастопольского гарнизона и моряки Черноморского флота, а также ветераны вооруженных сил.

Симферополь, 9 мая

В столице Крыма в параде примут участие новейшие единицы военной техники, среди которой реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы и бронетранспортеры.

Также парады Победы и шествия "Бессмертного полка" пройдут почти во всех городах и поселках полуострова.