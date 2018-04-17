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No money: какие достопримечательности Америки можно увидеть бесплатно
10:4617.04.2018
(обновлено:13:19 17.04.2018)
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Парк Бальбоа в Пасадене

МОСКВА, 17  апр — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Составлен рейтинг достопримечательностей Америки, которые можно посетить бесплатно, сообщает Travel Pulse.

Парк Бальбоа, Сан-Диего

CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Бальбоа парк в Сан Диего
CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon /
Бальбоа парк в Сан Диего

Один из самых старых парков США занимает площадь 490 гектар, где располагаются музеи, театры и знаменитый зоопарк Сан-Диего, а также зоны для отдыха и детские площадки, которые можно посетить бесплатно.

Смитсоновский институт, Вашингтон

CC BY-SA 3.0 / Melizabethi123 / Национальный музей естественной истории в Вашингтоне
CC BY-SA 3.0 / Melizabethi123 /
Национальный музей естественной истории в Вашингтоне

Институт включает образовательный и исследовательские комплексы, а также 19 музеев, 11 из которых находятся в Вашингтоне. Посетители могут бесплатно познакомиться с экспозициями, посвященными современному и азиатскому искусству, афроамериканской культуре и даже истории почтовой службы Америки.

Статен-Айленд Ферри, Нью-Йорк

© AP Photo / Seth WenigПаром Статен-Айленд Ферри в Нью-Йорке
© AP Photo / Seth Wenig
Паром Статен-Айленд Ферри в Нью-Йорке

Путешествие на паромной переправе займет не более получаса, но позволяет полюбоваться на вид гавани Нью-Йорка. Если решите воспользоваться этим бесплатным развлечением, то имейте в виду, что паром не перевозит автомобили и мотоциклы, а также бывает довольно переполненным в час пик.

Национальный исторический парк Независимости, Филадельфия

© AP Photo / Matt RourkeЛюди в Национальном историческом парке Независимости в Филадельфии
© AP Photo / Matt Rourke
Люди в Национальном историческом парке Независимости в Филадельфии

Прогулка по месту, посвященному рождению американской демократии, бесплатна с 1 марта по 31 декабря. Все желающие могут обратится за билетами в Центр посетителей.

Крепость и музей "Битва при Аламо", Сан-Антонио

© AFP 2018 / Frederic J. BrownЧасовня миссии Аламо в Сан-Антонио
© AFP 2018 / Frederic J. Brown
Часовня миссии Аламо в Сан-Антонио

Бывшая католическая миссия, также используемая в качестве крепости, ныне — музей, была построена Испанской империей в XVIII веке. В 1836 году крепость, контролируемую техасцами, долгое время осаждали мексиканские войска, что дало время подоспеть подкреплению. В результате была создана независимая Техасская республика, которая вошла в состав США.

Парк "Золотые ворота", Сан-Франциско

CC BY-SA 3.0 / WolfmanSF / Консерватория цветов в парке "Золотые ворота" в Сан-Франциско
CC BY-SA 3.0 / WolfmanSF /
Консерватория цветов в парке "Золотые ворота" в Сан-Франциско

Знаменитый парк занимает площадь около четырех квадратных километров, где, в том числе, расположен Японский чайный сад. Полюбоваться Большой пагодой и красивыми статуями можно бесплатно при условии входа до 10 часов утра.

Улица Лас-Вегас Стрип, Лас-Вегас

© AFP 2018 / John GurzinskiУлица Лас-Вегас Стрип
© AFP 2018 / John Gurzinski
Улица Лас-Вегас Стрип

Здесь расположены почти все знаменитые гостиницы и казино города, а также танцующие фонтаны "Белладжио", бьющие из озера и подсвечиваемые четырьмя тысячами ламп. Шоу проходит каждый день: в будни с 15:00, а в выходные  — с 12:00 и до полуночи.

Рынок Пайк Плейс, Сиэтл

CC0 / Pixabay/InfiniteThought / Пайк-Плейс-маркет в Сиэтле, штат Вашингтон, США
CC0 / Pixabay/InfiniteThought /
Пайк-Плейс-маркет в Сиэтле, штат Вашингтон, США

Рынок на побережье Тихого океана работает более ста лет и знаменит разнообразием морепродуктов и товаров ремесленников и фермеров, а также как место выступления уличных актеров и клоунов. Начинает работать с 9 утра, именно тогда и стоит приходить за лучшими покупками

Маршрут "Тропа свободы", Бостон

© AP Photo / Charles KrupaЗдание Фанел-Холла в Бостоне
© AP Photo / Charles Krupa
Здание Фанел-Холла в Бостоне

Четырехкилометровый туристический маршрут объединяет более пятнадцати достопримечательностей, посещение которых не будет стоить ни цента. По ходу следования можно увидеть старейший общественный парк США, здание, где планировалась акция протеста против британского правительства, что положило начало Американской революции, а ещё место стоянки корабля "Конституция" — старейшего парусного корабля, находящегося на плаву.

Ботанический сад США, Вашингтон

CC BY-SA 4.0 / Farragutful / Ботанический сад США, Вашингтон
CC BY-SA 4.0 / Farragutful /
Ботанический сад США, Вашингтон

В парке есть 60 тысяч растений, некоторым из которых более 150 лет, также там расположены Сад роз и Сад бабочек.

"Аллея славы", Лос-Анджелес

CC BY-SA 3.0 / Diliff / Голливудская Аллея славы
CC BY-SA 3.0 / Diliff /
Голливудская Аллея славы

На аллее на Голливудском бульваре находятся более двух с половиной тысяч звёзд в честь знаменитостей, в том числе, — персонажей мультфильмов.

Парк "Сад Богов", Колорадо-Спрингс

CC BY-SA 3.0 / Corbyrobert / Парк "Сад богов" в Колорадо-Спрингс
CC BY-SA 3.0 / Corbyrobert /
Парк "Сад богов" в Колорадо-Спрингс

Парк расположен на территории со скалами из красных и белых пород, где были найдены окаменелости древних растений и животных, в том числе динозавров. По территории "Сада богов" проходят многочисленные тропы для пешеходных, велосипедных и конных прогулок.

Парк "Скульптурный сад", Миннеаполис

© AP Photo / Jim MoneСад скульптур в Миннеаполисе
© AP Photo / Jim Mone
Сад скульптур в Миннеаполисе

Парк был открыт всего чуть менее года назад, но уже привлекает туристов необычными скульптурами, вписанными в ландшафт.

Набережная, Оушен-Сити (Мэриленд)

CC BY-SA 3.0 / Notyourbroom / Деревянная набережная в Оушен-Сити
CC BY-SA 3.0 / Notyourbroom /
Деревянная набережная в Оушен-Сити

Деревянные доски набережной датируются 1902 годом, в нескольких шагах от них расположены отличные свободные пляжи и колледжи начала ХХ века в викторианском стиле. 

Миллениум-парк, Чикаго

© AP Photo / Charles Rex ArbogastСкульптура Клауд-Гейт в Чикаго
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Скульптура Клауд-Гейт в Чикаго

В парк, открытый в 2004 году на месте автостоянки и удостоенный престижных наград, можно прийти с 6:00 до 23:00 абсолютно бесплатно.

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