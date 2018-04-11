Витражи, лепнина и позолота: краткий гид по легендарным отелям России

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Увидеть майоликовое панно по картине Михаила Врубеля и интерьер в духе Древней Руси, попробовать "Десерт Пушкина", приготовленный по вековому рецепту, выяснить, в каком ресторане у Григория Распутина был отдельный кабинет, и узнать тайну двух зданий, ставших одним, можно на экскурсиях по историческим гостиницам Москвы и Санкт-Петербурга. Краткий гид по легендарным российским отелям — в материале РИА Новости.

"Метрополь" (Москва)

Знаменитый "Метрополь" — один из самых значительных архитектурных памятников стиля модерн в Москве. Фасад украшают майоликовые панно, в том числе и "Принцесса Греза" Михаила Врубеля.

Отель открылся в 1907 году. "Метрополь" поражал не только внешним видом, но и интерьерами с присущим стилю модерн разнообразием: обстановка ни одного из 400 номеров не повторялась.

В этой гостинице, действующей уже более века (с перерывом на несколько революционных лет), останавливались в разные годы Бернард Шоу, Бертольд Брехт, Мао Цзэдун, Марлен Дитрих и другие знаменитости.

Во второй половине 1980-х в "Метрополе" провели реконструкцию. Во внутренних помещениях отреставрировали настенные росписи.

"Спрос на экскурсии очень большой. Думаю, это связано с тем, что в Москве не так много зданий с сохранившимися интерьерами, — рассказывает Мария Бобкова, руководитель арт-клуба, организующего экскурсии в "Метрополь". — В основном публика подготовленная: дизайнеры и архитекторы, но обращаются и просто те, кто интересуется историей".

Публикация от Metropol Hotel (@metropolhotel) 23 Янв 2018 в 4:11 PST

Стоимость экскурсии — 1600 рублей, гостям предлагается приветственный бокал шампанского или на выбор — чай, морс, кофе, а также десерт. Ближайшая доступная дата — 6 мая, но бронировать места лучше заранее — желающих предостаточно.

"Ленинградская" (Hilton Moscow "Ленинградская") (Москва)

Здание гостиницы отличается скромными размерами по сравнению с другими шестью сталинскими высотками, а также намного более пышной внешней отделкой с белой и красной керамикой, позолотой.

Архитекторы использовали элементы московского барокко, а внутреннее оформление отсылает к древнерусским мотивам с лепниной, ковкой, инкрустацией по дереву, цветными витражами, фантастическими люстрами и светильниками. Практически всем этим можно любоваться и сегодня.

С 2005 по 2008 год в здании проходила реконструкция инженерных и технических систем. Исторический облик сохранен полностью.

Одним из художников по интерьерам была Мария Энгельке, которой посвящена лекция, запланированная на 22 апреля.

Рассказ о ее жизни и творчестве дополнит экскурсия по главному вестибюлю гостиницы, бальному залу, лестничным холлам с 50-метровыми люстрами.

Публикация от Hilton Hotel Moscow (@hiltonmoscow) 27 Июл 2017 в 9:09 PDT

"Если экскурсия будет востребована, мы сделаем ее постоянной", — сообщили в пресс-службе Музея Москвы, организующего мероприятие.

Стоимость — 350 рублей, билеты продаются на сайте Городского экскурсионного бюро.

Гостиница "Советская" и ресторан "Яръ" (Москва)

История этой гостиницы восходит к культовому ресторану, открывшемуся на Санкт-Петербургском шоссе, ныне Ленинградском проспекте, в 1910 году.

В "Яре" бывали Савва Морозов, Антон Чехов, Александр Куприн, Максим Горький, Федор Шаляпин, Константин Бальмонт, а также Григорий Распутин.

Здание было построено в стиле модерн: с большими гранеными куполами, арочными окнами и светильниками по фасаду. Но посетители недолго любовались архитектурными изысками: после революции "Яръ" закрыли, там находились в разное время клуб, госпиталь, кинотехникум, ставший затем ВГИКом.

В 1952 году здание перестроили в стиле сталинского ампира и сделали там гостиницу "Советская". В 1998-м ресторан при гостинице снова назвали "Яром", восстановили дореволюционный интерьер, отреставрировали фрески начала века и люстру 1912 года.

"В ресторане подают блюда из дореволюционного меню, например малиновый суп "Десерт Пушкина", — рассказывает Светлана Потапова, менеджер одной туристической компании, организующей экскурсии в "Яръ". — Раньше в рамках экскурсии можно было зайти еще и в так называемый кабинет Распутина, но теперь сменился арендатор и зал закрыли для посещения".

Публикация от Marina Gendel (@marinagendel) 18 Мар 2018 в 2:35 PDT

Также Светлана рассказывает, что периодически, в зависимости от загрузки гостиницы, администрация разрешает тургруппам посмотреть исторические номера "Советской", в том числе номер Василия Сталина.

Стоимость экскурсии — 850 рублей, периодичность — два раза в месяц.

Гранд-отель "Европа" (Санкт-Петербург)

Тут были два отдельных здания, которые в 1873–1875 годах перестроили в одно. Стиль — эклектика. В начале ХХ века возвели еще пятый и мансардный этажи, где открыли известный ресторан "Крыша".

После революции гранд-отель превратили в детский карантинный пункт, но в 1930-е годы здание снова стало гостиницей.

В 1991-м и середине нулевых "Европу" реставрировали, в том числе разместили во внутреннем дворе-колодце атриум с рестораном.

Сейчас в гранд-отель "Европа" можно попасть в составе экскурсионной группы и увидеть галерею живописи и скульптуры XVIII–XIX веков, гостиную с подлинными деревянными панелями и лепным декором, а также ресторан "Европа".

"В этом отеле постоянно ощущаешь праздник, — рассказывает экскурсовод Людмила Сапрыкина, сопровождающая группы в "Европу". — В ресторане по ходу экскурсии проводится чаепитие, там все очень по-петербургски, со вкусом. Стены оформлены в разных архитектурных стилях, стеклянная крыша добавляет пространству света и воздуха".

Людмила отмечает, что в отеле очень доброжелательно относятся к экскурсантам, важно только соблюдать правила и стараться не мешать гостям.

"В здании запрещено фотографировать: нельзя, чтобы в кадр попадали гости отеля, — рассказывает Екатерина Юдина, менеджер одной из туркомпаний, занимающихся организацией экскурсий. — Мы следим за этим, ведь понятно, что экскурсии разрешают проводить до первой жалобы постояльцев".

Стоимость экскурсии — 2650 рублей, периодичность — два раза в месяц.