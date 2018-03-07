Бесплатные туры: кому выгодно спонсировать поездки российских туристов

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Финские гипермаркеты предлагают российским туристам бесплатное однодневное путешествие из Санкт-Петербурга в Лаппеенранту. Условие одно: потратить в местном супермаркете хотя бы 50 евро. Еще есть так называемые туры "за килограммы", когда попутчиков берут, чтобы провезти в Россию дополнительный товар беспошлинно.

Практически даром, за 1 евро, можно отправиться и в Грецию, но там придется купить шубу. В России бесплатно возят в так называемый "ситцевый рай" — Иваново.

Об особенностях таких путешествий и о том, выгодно ли это туристам, — в материале РИА Новости.

Магазин заплатит

Хотя турпоток из России в Финляндию растет (в прошлом году он увеличился на 5,3% — до 21 миллиона человек), российских денег финнам недостаточно, они соскучились по деньгам "сумасшедших русских", пишут местные СМИ.

Гости из России перестали бездумно тратить средства: например, вместо походов по ресторанам они все чаще готовят еду сами, в апартаментах.

Поэтому местные магазины решили завлечь россиян бесплатными поездками. "Мы сотрудничаем с немецкой сетью гипермаркетов, которая широко представлена в Финляндии, — говорит исполнительный директор компании "СканТур" Роман Цветков. — Она главный спонсор проекта".

По его словам, пока таких путешествий не очень много, но они пользуются все большим спросом, и бронировать места приходится за неделю.

За рыбой и мясом

Все, что требуется от туриста, — загранпаспорт с действующей шенгенской визой.

По правилам, нужно приобрести товары минимум на 50 евро или оплатить трансфер — 500 рублей. На границе россияне смогут вернуть часть денег, оформив Tax Free.

"Это не классический туризм, а именно шопинг, — подчеркивает эксперт. — Утром люди садятся в автобус, поджидающий их недалеко от станции метро "Площадь Восстания", приезжают в Lidl, совершают покупки, у них остается время пройтись по другим магазинам, а вечером отправляются обратно в Санкт-Петербург".

При этом, предупреждает Роман Цветков, крупнейшие магазины расположены за пределами Лаппеенранты, и изучить достопримечательностям города вряд ли получится.

"Покупают обычно молочную, мясную продукцию, бытовую химию, рыбу, — рассказывает Роман. — Многие говорят, что товары в Финляндии дешевле и качественнее, чем в России".

Супермаркет публикует в Сети информацию о скидках, чем также привлекает клиентов. В начале марта, например, рекламировались пасхальные сладости по выгодным ценам, а в феврале — копченый лосось (700 грамм за 14,49 евро) и норвежский жареный (6,99 евро за 1,5 килограмма).

Нужны люди для поездок в Финляндию

Публикация от Harri Viisainen (@harriviisainen) Мар 4, 2018 в 5:18 PST

Бесплатно попасть в Финляндию помогут и все еще существующие "челноки". "Нам нужны люди для поездок в Финляндию. Зачем? Каждый человек, располагающий загранпаспортом и действующей шенгенской визой, имеет право беспошлинно ввезти в Россию товар стоимостью до 1500 евро и весом до 50 кг, — поясняется на странице сообщества в сети "ВКонтакте". — Мы покупаем в Финляндии одежду и продукты примерно на 20-35 килограммов на человека. Если у таможенников на границе возникнут вопросы, вы скажете, что везете вещи для себя".

Законность таких путешествий вызывает сомнение. Зато турист может "пройтись по Лаппеенранте и увидеть не только пять основных магазинов, но и погулять по набережной, неспешно попить кофе и насладиться жизнью обычных финнов".

Судя по отзывам, такие туристы покупают все что угодно: от телефонов "на 200 евро дешевле, чем в России" до моющих средств.

Чья покрышка

Некоторые компании организуют бесплатные туры в Финляндию за автомобильными шинами.

"Главная задача таможенника заключается в том, чтобы вы признались, что везете шины на продажу, — цитирует блогер Евгений Золотухин одного из "шинников". — Вас будут пугать задержанием и штрафом, но если вы будете твердить, мол, шины для меня или моих детей (родителей), то ничего предъявить вам не смогут и спокойно пропустят в Россию!"

Почему-то шины интересуют таможенников больше других товаров. В комментариях пишут, что иногда за участие в "шинных" турах даже доплачивают. Некоторые водители, не желающие попадать в сомнительные истории, заранее предупреждают потенциальных попутчиков: "Автобус имеет отдельный грузовой отсек, но АВТОПОКРЫШКИ НЕ ВОЖУ".

"Таможенники часто задают дополнительные вопросы, но доказать, что вы купили вещи на продажу, а не для личного пользования, практически невозможно", — поясняет руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

Бесплатные туры для богатых

Публикация от Aisa Travel (@aisatravel) Фев 8, 2018 в 4:42 PST

Самая известная категория условно бесплатных путешествий, доступная не только жителям приграничных регионов, — это "шуб-туры". Цена поездки — 1 евро, но вы обязуетесь купить одну или две шубы стоимостью не менее 1200 евро.

Как правило, туристов везут в "меховую столицу Европы" — греческую Касторью, где более тысячи меховых фабрик. Все расходы по поездке берет на себя ассоциация меховщиков Касторьи.

За 1 евро вам оплачивают авиаперелет, проживание в отеле 4-5* (две ночи), медстраховку, трансферы, питание, экскурсию по пути в Касторью. Все остальные экскурсии — или по шубным фабрикам и магазинам, или за отдельную плату.

"Для тех, кто хочет приобрести шубу, это действительно выгодно. Но популярность таких поездок значительно снизилась, — говорит руководитель компании "Музенидис Трэвел" Александр Цандекиди. — Это связано как с понижением покупательской способности россиян, так и с изменением моды".

Он отметил, что выросла популярность других путешествий в Грецию — за недвижимостью. "В последние несколько лет наблюдается взрывной рост интереса к таким поездкам", — утверждает эксперт. По его словам, высокий спрос объясняется низкой стоимостью недвижимости в Греции и лояльными условиями ее приобретения.

"Ситцевый рай"

В России также существуют бесплатные туры. Жителей Нижнего Новгорода, Вологды, Костромы и других городов России везут в Иваново за текстилем. Большинство программ в "ситцевом раю" никаких обязательств не предусматривают.

Гостей возят по текстильным центрам Иванова, некоторые программы предлагают также посещение ювелирного завода "Красная Пресня" или ликеро-водочного завода "Шуйская водка".

Поездки бесплатные, организаторы лишь советуют захватить с собой обед и просят заранее сообщать об изменении ваших планов.