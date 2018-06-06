Сейчас за спиной 56 стран, более 500 городов за 150 поездок, в которых я провел в сумме свыше 1500 дней.

Три года назад уволился, путешествую постоянно — лишь изредка возвращаюсь, чтобы перепаковать вещи и собраться с мыслями.