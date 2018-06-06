Фотограф-путешественник Александр Андреев, побывавший в 56 странах и более чем 500 городах, рассказал РИА Новости, как получить жилье и пищу в обмен на помощь в школе, хостеле или на ферме, когда и где выгоднее покупать билеты, почему лучше брать с собой кредитку, а не дебетовую карту, в каких странах необходимы наличные и о многом другом, что пригодится любому, кто собрался в дальний путь.
А потом друзья пригласили покататься на лыжах во Франции. С той поездки все и началось: вдруг выяснилось, что это совсем несложно, вот так прилететь в новую страну, взять в аэропорту машину в аренду и поехать куда глаза глядят.
Сейчас за спиной 56 стран, более 500 городов за 150 поездок, в которых я провел в сумме свыше 1500 дней.
Три года назад уволился, путешествую постоянно — лишь изредка возвращаюсь, чтобы перепаковать вещи и собраться с мыслями.
Сейчас я фриланс-фотограф-видеограф, учу людей самостоятельным поездкам, иногда пишу статьи и читаю лекции про путешествия в целом и финансовую грамотность путешественника.
Увлекаюсь психологией, обожаю изучать, как и чем живут люди в разных странах, стараясь не сравнивать, а находить что-то новое в каждой стране, приезжая туда снова и снова.
Есть много вариантов волонтерства по всему миру: вам предоставляют еду и питание в обмен на помощь, скажем, на ферме, в школе или хостеле.
Есть сайты по обмену домами, где договариваешься с человеком из другой страны и на какое-то время меняешься с ним «жизнями». Или можно на пару недель устроиться перегонщиком домов на колесах. Зарплаты, естественно, не будет, зато бесплатный дом, который нужно перегнать через полстраны.
То есть нижняя планка — это расходы на визы, плюс личные вещи, плюс немного на еду.
Это очень крутой опыт, требующий, однако, планирования и подготовки. Путешествия в несезон резко снижают расходы.
Часто неделя на майские обходится дороже, чем весь апрель.
Простой пример: билеты до Кипра в несезон можно купить за четыре тысячи рублей туда-обратно, и аренда машины на две недели обойдется еще в четыре тысячи. Если готовить самостоятельно, получается совсем бюджетно.
Также можно следить за акциями авиакомпаний, распродажами и так называемыми ошибочными рейсами. Нужно быть готовым брать такие билеты сразу, как только они появляются. Иногда вылеты из не очень удобных городов, но при стоимости перелета, например из Амстердама до Панамы, восемь тысяч рублей туда-обратно, думать некогда, надо брать, даже если потом придется заплатить больше денег за билет до Амстердама.
Только в прошлом году я так слетал в Панаму и Канаду, а до этого были почти бесплатные горящие в Таиланд и Индию, а также акционные Кипр и Грузия.
Где-то страна прекрасная, а люди не очень. Где-то наоборот.
Или вот, скажем, все хором говорят, что на Кипре делать нечего, а я его просто обожаю, был там уже дважды, объездил его весь и еще поеду. Когда показываю фотографии оттуда, люди не верят, что это снято на Кипре.
В каких-то странах все строится на людях и именно люди — самое главное и запоминающееся. Это Грузия, Таиланд.
А где-то с людьми толком и не пересекаешься, как в той же Исландии.
В Индии, Таиланде, на Бали очень люблю питаться в совсем маленьких уличных забегаловках, где много местных. Всегда вкусно, всегда свежие продукты. А что до антисанитарии — в больших ресторанах часто хуже: и продукты не очень свежие, и персоналу наплевать, просто клиент этого не видит.
В маленьких же заведениях не раз бывало, что повар выходил и интересовался, откуда я, понравилось ли мне. Часто это семейный бизнес, и люди очень стараются, чтобы все было хорошо, хоть внешне может выглядеть бедненько.
Кстати, маркер «много местных» отлично характеризует заведение, которого может даже не быть на карте.
И кошелек крали, и обыск на ровном месте устраивали, даже не представившись, и просто с группами нетрезвых были инциденты.
Недавно в Безье, во Франции, придя на платную парковку утром, обнаружил вместо своей машины рынок. Выяснилось, что именно в этом городе и именно на этой парковке каждый четверг — рынок. Узнать об этом совершенно негде, кроме как у местных. Было неприятно.
С полицией, как правило, все очень позитивно.
Один раз в Чикаго поехал фотографировать на пирс ночью, куда-то не туда свернул на пустой дороге и оказался на встречной лоб в лоб с полицейским патрулем. Офицер поинтересовалась, все ли у меня в порядке, и, услышав, что я заблудился, велела ехать за ней, показала выезд из доков. Похожие истории были и в других странах — полицейские всегда помогали.
В России, правда, сложно путешествовать, как я люблю: слишком большие расстояния между интересными точками. Получается дорого и долго. В прошлом году съездил на соленое озеро Баскунчак — очень понравилось. В Карелии красиво. Определенно у нас красивые горы на Кавказе.
Сейчас все больше инфраструктуры, есть прокат машин в крупных городах, но пока еще дороже, чем во многих странах.
В принципе, с собой ничего, кроме кредитки и страховки, сейчас особо не надо — все можно купить на месте, другой вопрос, сколько это будет стоить. Всегда беру две кредитные карты разных банков. Именно кредитные, это важно, так как в любой момент может произойти что-то незапланированное и понадобится быстро получить много денег.
Оплачиваю я тоже все кредитной картой. Если что-то случится с дебетовой, я лишусь своих денег. Если с кредитной — денег банка.
В «диких» местах важно иметь наличные.
Еще обязательно нужна страховка. Просто поверьте, даже если очень-очень аккуратно лежать на пляже, рано или поздно может потребоваться помощь врача.
А во многих странах это просто космические деньги. Не буду перечислять, что бывает и во сколько это обходится, — не хочу пугать.
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