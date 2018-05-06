МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Ирина Овчинникова. В мае Крым открыл курортный сезон, в Ялте еще отметили и 180-летие города, в честь чего было большое театрализованное представление. Но самое приятное место для того, чтобы встретить лето, — конечно, пляжи, куда и отправились жители и гости Крыма.
На Массандровском пляже в Ялте начало сезона отметили традиционным "Богемным арт-пикником". Там работали устричный и винный бары, также гости могли попробовать еду от местных кулинаров и шеф-поваров, купить одежду и сувениры ручной работы, поучаствовать в мастер-классах и послушать живую музыку.
Ольга Шомысова поделилась в социальной сети своим отзывом о пикнике: "Сегодня было жарко, вкусно и весело! Плюс 40 или мне показалось? Безумно хотелось окунуться в море, но разница температур космическая! Не решилась. Сгоревшие и счастливые едем домой! Администрация Массандровского пляжа, спасибо за праздник и за то, что делитесь с друзьями своим мироощущением".
Мария Есауленко рассказала, что после покупок на празднике "дом завален шляпами, пастой ручной работы, сырами, изумительным хлебом, песто, невероятными конфитюрами, апельсиновыми горчицами, украшениями, ловцами снов, цветами и блокнотами, татуировками и ароматными палочками".
А viktoria_urchak написала: "Если вы приехали в Ялту и хотите прочувствовать ее, смело идите на Массандровский пляж. Потому что там безупречно все. Уютный пляжный комплекс с самыми атмосферными кафешками с видом на море. И отдельная любовь — инсталляции и арт-пикники. Организаторы постоянно придумывают что-то бомбическое. Поэтому это место никогда не надоест".
Кто-то предпочел шумному общению уединение на пляже. Так, Яшмовый пляж на мысе Фиолент недалеко от Севастополя, который считается одним из лучших в Крыму, был безлюден, но не менее красив, чем обычно.
Не было шумной толпы и на пляже Беляус в поселке Золотой Крым, что помогло блогеру вспомнить строчки стишков-пирожков: "Со мной случились каракумы, пришли, рассыпались во мне, и я, насколько глаз хватает, песок, и море, и песок".
В Феодосии на майские праздники открыли купальный сезон — вода прогрелась до 18 градусов, температура воздуха — более 25 градусов.
Кто-то постарался совместить первомайский шашлык и отдых на воде.
Сезон мороженого тоже торжественно объявляется открытым!
Евпатория — знаменитый детский курорт, но каждый находит здесь занятие по душе. На мягком песчаном пляже под навесом или на солнце можно медитировать и заниматься йогой.
А можно гулять с собакой, которая тоже решила открыть купальный сезон.
…или научилась позировать не хуже хозяйки.
Местные жители и туристы по всему побережью Крыма поднимали бокалы за гостеприимство полуострова. Пили, конечно, в основном местное вино!
А еще собирали ракушки на память.
И обещали еще вернуться!
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