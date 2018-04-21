На Камчатке посчитали бельков, нашли самого толстого и назвали его Жруном

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. На острове Уташуд в Южно-Камчатском заказнике пересчитали тюленей и каланов, одним из главных объектов наблюдения стали бельки (детеныши тюленей), сообщает официальный сайт Кроноцкого природного биосферного заповедника.

Этот сезон оказался благополучным для уникальной популяции ларг (пестрые нерпы, подвид тюленей), выбравшей своим домом остров в охраняемой акватории.

Участники исследований насчитали 43 щенка — это на десять больше, чем в прошлом году. Во время исследований на острове были отмечены 64 взрослые ларги, а также 16 антуров (курильские тюлени) и 23 калана (морские выдры) — оба вида занесены в Красную книгу России.

© Международный фонд защиты животных (IFAW) Белоснежная беззащитность © Международный фонд защиты животных (IFAW) Белоснежная беззащитность

Во время учета животных был обнаружен очень упитанный белек, практически самый упитанный за всю историю наблюдений. В соцсетях его назвали Жруном.

Работы по учету ластоногих на лежбище острова Уташуд были возобновлены в 2017 году после десятилетнего перерыва и теперь проводятся ежегодно.

© Международный фонд защиты животных (IFAW) Белоснежная беззащитность © Международный фонд защиты животных (IFAW) Белоснежная беззащитность

На Уташуде бельки пестрых нерп появляются на свет с конца марта до середины апреля. У самки рождается всего один детеныш, который около двух недель кормится молоком. Сразу после завершения лактации самки спариваются, а перелинявшие к тому времени детеныши-сеголетки начинают самостоятельно добывать рыбу в бухте.