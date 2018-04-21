Мода патриотов: что привезти из Крыма, чтобы всех удивить

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Крым ассоциируется с теплом, морем, вином, горами и дворцами. Туристы привозят оттуда на память фитосборы, натуральную косметику, аромамасла, мыло в красиво упакованных наборах, изделия народных промыслов и, конечно, вино и коньяк. Но о модной одежде или аксессуарах, которые производят и продают в Крыму, знают пока немногие. РИА Новости представляет семь самобытных дизайнеров и модельеров полуострова.

C.R.I.M.E.A

© Фото из личного архива автора бренда Гарри Хитрова Девушка в одежде с авторским принтом крымского бренда уличной одежды Hook © Фото из личного архива автора бренда Гарри Хитрова Девушка в одежде с авторским принтом крымского бренда уличной одежды Hook

Гарри Хитров вместе с другом создает бренд уличной одежды для молодежи Hооk с 2013 года. Начинали с небольшого производства — печатной мастерской размером с кухню, где стояло собственноручно собранное оборудование. Теперь Hook — это огромный цех и 30 магазинов-партнеров по всей России.

"У Hook много работ на крымскую и морскую тематику, — рассказывает Гарри, — потому что мы связаны со своим краем и любим его. Кстати, процентов двадцать наших покупателей — бывшие крымчане, которые уехали с полуострова по работе или учебе, ностальгирующие.

Придумывая коллекции, дизайнеры ориентируются на крымский вкус, а не общепризнанные тенденции, в том числе и западные. "Не важно, где ты живешь: в Крыму или, например, в Челябинске, — любое место достойно хорошей истории и хорошего вкуса", — уточняет Гарри.

Еще немного улиц

© Фото из личного архива создателя бренда Вити N-fas Уличная одежда с авторским принтом бренда "Искра" © Фото из личного архива создателя бренда Вити N-fas Уличная одежда с авторским принтом бренда "Искра"

Создатель еще одного крымского бренда уличной одежды — "Искра" — Витя N-fas сам рисует принты, которых сейчас насчитывается около 50. Все надписи на вещах принципиально выполнены только кириллицей.

"Искра" — это на сто процентов крымский продукт, со своим стилем, духом, пропитанный южными вибрациями. И у нас довольно много поклонников" — рассказывает Витя.

Тиснение по коже

© Фото из личного архива Игоря Агеенкова Авторские сумки крымского бренда Crimea handmade © Фото из личного архива Игоря Агеенкова Авторские сумки крымского бренда Crimea handmade

"Мы задумывали свой бренд Crimea handmade изначально как сувенирный, — рассказывает Игорь Агеенков. — Для того чтобы продвигать регион, мы наносим на наши изделия тиснение с надписью "Крым".

Игорь с женой начинали пять лет назад с нескольких старых швейных машинок в своей квартире. Сейчас Crimea handmade выпускает сумки, рюкзаки, кошельки, портмоне, обложки на паспорт. Многое отправляется на материковую Россию как память об отдыхе в Крыму.

"Каждый месяц выпускаем одну-две новые модели, часто ездим на выставки по всей стране. Сам я уже не шью — разрабатываю и раскраиваю изделия, контролирую производство", — рассказывает Игорь.

Дизайнер и предприниматель года

© Фото из личного архива Анны Грин Сумка от крымского дизайнера Анны Грин © Фото из личного архива Анны Грин Сумка от крымского дизайнера Анны Грин

Дизайнер Анна Зеленова, основательница бренда сумок Anna Green, в 2016 году была признана победительницей конкурса "Предприниматель года — 2016. Крым", организованного "Деловой Россией", в номинации "Женское предпринимательство".

За четыре года гаражная мастерская превратилась в производство, где трудятся 15 человек, отшивающих 80% изделий вручную.

"Помню, как Аня вбежала в наш гараж с бутылкой шампанского, полученной за первую сумку, с криком: "Продала!" Второй раз, третий… Когда мы ощутили спрос, решили брать деньгами — иначе так и спиться недолго", — рассказывает муж Анны Богдан, вместе с женой занимающийся развитием бренда.

Сейчас во многих городах России, таких как Челябинск, Хабаровск, Екатеринбург, Казань, есть монобрендовые магазины этой марки. По словам Богдана, их открывают те, кто сам когда-то купил сумки Anna Green.

"Наш бренд очень крымский, — подчеркивает Богдан. — Мы иногда говорим клиентам, что сумки пахнут морем, и они, не понимая шутки, принимаются их нюхать. Но запахов никаких, кроме кожи, нет — ведь каждую деталь мы много раз выстирываем, чтобы изделие не линяло, как это часто случается даже с дорогими итальянскими сумками".

Иностранные поклонницы

© Фото из личного архива Натальи Сваричевской Авторское платье крымского модельера Натальи Сваричевской © Фото из личного архива Натальи Сваричевской Авторское платье крымского модельера Натальи Сваричевской

Модельер-дизайнер Наталья Сваричевская открыла свое первое ателье больше десяти лет назад, а сейчас выпускает собственные коллекции платьев, которые можно увидеть в шоу-руме в Симферополе, а также в магазинах России, Дании, Голландии, Франции.

"Я родилась в Праге, но с четырех лет живу в Крыму, — рассказывает Наталья. — Мне нравится нежный и женственный европейский стиль, в котором я и работаю. Многие клиентки из России говорят: "Гордость берет, что в Крыму есть такие золотые руки".

Национальный колорит

© Фото из личного архива Майре Люмановой Крымско-татарский авторский костюм модельера Майре Люмановой © Фото из личного архива Майре Люмановой Крымско-татарский авторский костюм модельера Майре Люмановой

Невозможно представить крымскую моду без национальных костюмов крымских татар. Так, модельер Майре Люманова создает традиционные образы для артистов и целых творческих коллективов, давно сотрудничает с фольклорным ансамблем "Крым".

"Часто шью платья для невест, готовящихся к свадебному обряду никях, — говорит Майре. — По сравнению с 2007 годом популярность этого стиля у крымских татар ощутимо возросла".

Назад, в Крым

© Фото из личного архива Марии Башлаковой Одежда модельера из Ялты Марии Башлаковой © Фото из личного архива Марии Башлаковой Одежда модельера из Ялты Марии Башлаковой

"Я в целом не позиционирую свой бренд как сувенирную продукцию, не наношу эмблемы и ассоциирующиеся с Крымом изображения, — объясняет модельер Мария Башлакова. — Для меня главное — именно дизайнерская работа".

Свой патриотизм она уже доказала — тем, что после учебы в Италии вернулась в родной Крым, где создает одежду минималистичного дизайна под именным брендом.

"Я решила внести лепту в развитие дизайна и показать, что в нашем регионе есть мода и искусство, несмотря на всеобщее восприятие Крыма исключительно как курорта", — резюмирует Мария.