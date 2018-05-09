В "Массандре" провели переукупорку вина 1945 года

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. На винодельческом предприятии "Массандра" прошла переукупорка раритетных образцов вин, хранящихся в коллекции – "Портвейна красного Крымского" и "Педро Крымского" урожая 1945 года, сообщается на официальном сайте.
Бутылки аккуратно освобождают от сургуча, вынимают старую пробку и с наименьшим проветриванием укупоривают новой. Вместе с тем изучаются физико-химические показатели вина. Таким образом эксперты определяют, на каком этапе развития оно находится и какова перспектива дальнейшей выдержки. Подобные действия по сохранению коллекционного вина необходимо проводить раз в 15-20 лет.
"Работу с коллекционным вином не случайно часто сравнивают с работой искусствоведа, изучающего, к примеру, живопись или архитектуру прошлых веков. Ведь оно тоже своего рода хранитель истории и способно передавать информацию от одного поколения виноделов другому", — говорит генеральный директор "Массандры" Янина Павленко.
Победный 1945 год представлен в коллекции "Массандры" более, чем тремя тысячами бутылок вина 30 наименований – портвейны, мускаты, мадеры.
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