Туризм
НовостиПроблемыМаршрутыЗвездыЕдаАнонсыВпечатленияФото
Еда
Отдыхать и наслаждаться: десять самых популярных маршрутов для гурманов
08:0005.05.2018
(обновлено:10:24 07.05.2018)
057452
Мороженое на фоне Пьяцца Навона в Риме
© Depositphotos / natamc

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Туристы все чаще выбирают маршруты, исходя в том числе и из гастрономических достопримечательностей, стремясь попасть в кафе и рестораны "для своих", посетить гурманские места. О том, как и где лучше всего пробовать итальянскую пиццу и японские якитори, французский багет и испанские тапас, — в материале РИА Новости.

1. Рим, Италия

CC0 / Engin_Akyurt / Пицца
CC0 / Engin_Akyurt /
Пицца
Подростки на летнем фестивале
© Depositphotos / halfpoint
15 главных европейских событий мая, ради которых стоит получить "шенген"

В Вечном городе, конечно, необходимо заказать пиццу. Для этого годится любое из многочисленных кафе или знаменитый Pizzarium Габриэля Бончи, которого называют "Микеланджело пиццы". А чтобы почувствовать себя местным, стоит отправиться на продуктовый рынок Mercato Testaccio, куда редко забредают туристы.

Такой гастрономический маршрут советует выбрать TripAdvisor, проанализировавший отзывы и советы путешественников и назвавший топ-10 самых интересных экскурсий и направлений гастрономического туризма по всему миру.

2. Флоренция, Италия

CC0 / SeppH / Домашние соленья в Италии
CC0 / SeppH /
Домашние соленья в Италии

Индивидуальным путешественникам наверняка понравится кулинарный мастер-класс и обед в одной из тосканских ферм. Участники идут на ближайший рынок, где покупают все ингредиенты, затем возвращаются в деревенский дом, готовят и дегустируют блюда.

3. Париж, Франция

CC0 / RitaE / Брускетта
CC0 / RitaE /
Брускетта

Одно из главных гурманских мест в Париже — Монмартр, где на экскурсии можно попробовать лучшие во всей Франции багет, шоколад и сыры. Сделать выбор вам с удовольствием помогут местные жители.

4. Барселона, Испания

CC0 / Einladung_zum_Essen / Паэлья
CC0 / Einladung_zum_Essen /
Паэлья

Для всех мечтающих попробовать традиционные тапас, паэлью и сангрию, подойдет трехчасовой мастер-класс по их приготовлению — конечно же, с дегустацией.

5. Новый Орлеан, Луизиана, США

© Depositphotos / lenyvavshaГамбо с креветками и колбасой
© Depositphotos / lenyvavsha
Гамбо с креветками и колбасой

В Новом Орлеане есть несколько уникальных ресторанов со своим характером и местной кухней, в которой чувствуются африканские, английские и индейские мотивы. Гастрономическую картину города дополнит экскурсия по французскому кварталу.

6. Нью-Йорк, США

© Depositphotos / uroszunicДомашние канноли
© Depositphotos / uroszunic
Домашние канноли

Побывать в разных кварталах многонационального Нью-Йорка и попробовать димсамы и жареный рис в китайском, пироги — в польском, канноли — в итальянском вполне реально, если отправиться в тур "Лучшее в Бруклине".

7. Венеция, Италия

CC0 / Engin_Akyurt / Паста
CC0 / Engin_Akyurt /
Паста

Пешеходная экскурсия — хороший вариант для первого знакомства с кулинарными традициями одного из самых романтичных городов мира. Туристы заходят в пять баров, где дегустируют вино, пасту, поленту из морепродуктов, маринованные оливки и пряные жареные фрикадельки.

8. Мадрид, Испания

CC0 / Michal85 / Ресторан в Испании
CC0 / Michal85 /
Ресторан в Испании

Увидеть Испанию глазами местных помогут нетипичные блюда в нетуристических заведениях, куда можно прийти с экскурсией. Вам предложат не только предсказуемый хамон, но и соленую треску, креветки в кляре, крокеты и другие недооцененные местные блюда и вина.

9. Токио, Япония

CC0 / chaliceks / Ресторан японской кухни
CC0 / chaliceks /
Ресторан японской кухни

Ночная экскурсия по нескольким закусочным покажет, как японцы проводят свободное время, а также позволит отведать якитори — кусочки жареной курицы на шпажках, монджаяки — омлет с начинками на выбор и полакомиться традиционными десертами вагаси.

10. Бангкок, Таиланд

CC0 / strecosa / Блюдо из овощей
CC0 / strecosa /
Блюдо из овощей

Тук-тук, излюбленное средство передвижения туристов в Таиланде, помогает гурманам продвигаться по маршруту, цель которого — продемонстрировать небанальные местные блюда, такие как салат из зеленой папайи или салат из куриного фарша.

Подписка
Наши страницы в соцсетях
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена