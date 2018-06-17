Алые паруса и банановая диета
Лариса Вербицкая — о ярких путешествиях
Ольга Цынская

Одна из самых стильных телеведущих, диктор, заслуженная артистка России, вице-президент Лиги профессиональных имиджмейкеров Лариса Вербицкая рассказала РИА Новости, кому удалось похитить ее сердце в путешествиях, почему она ничего не ела, дрейфуя на яхте во Вьетнаме, и где условия для жизни экстремальнее, чем в джунглях Гаити.

Мое сердце осталось за полярным кругом. Алтай, Биробиджан — где только нет частички моей души.

Россия такая разная. И знаете, что поразительно? Чем суровее условия жизни, чем сложнее и экстремальнее профессия, тем более открытыми оказываются люди, тем легче и с большей радостью идут на контакт — наверное, им не хватает тепла.

Адыгея. Конный поход
Адыгея. Конный поход
© Фото : из личного архива Ларисы Вербицкой
Адыгея
Адыгея
© Фото : из личного архива Ларисы Вербицкой
1 / 2
Адыгея. Конный поход
© Фото : из личного архива Ларисы Вербицкой

Казалось бы, где-то за полярным кругом, где вечная мерзлота, все суровые и мужественные, но они при этом очень добрые, всегда тепло встречают.

Люблю открывать для себя новые места и впечатления, люблю знакомиться с культурой разных стран.

Мне интересны и люди, их быт. Еще очень много мест, где хочется побывать.

Ханой. Озеро Возвращенного меча
Ханой. Озеро Возвращенного меча
© Фото : из личного архива Ларисы Вербицкой
Вьетнам
Вьетнам
© Фото : из личного архива Ларисы Вербицкой
Бали. Антикварная лавка
Бали. Антикварная лавка
© Фото : из личного архива Ларисы Вербицкой
1 / 3
Ханой. Озеро Возвращенного меча
© Фото : из личного архива Ларисы Вербицкой

Например, Австралия, такая далекая, загадочная и именно этим очень привлекательная.

Хочется побывать в Венесуэле, познакомиться с людьми, которые там живут. Вы знаете, что они живут очень долго?

В отличие, например, от более цивилизованных мест, с более развитой инфраструктурой, более благоприятным климатом. Как будто природа проводит своеобразный эксперимент.

Вообще, я все впитываю как губка. Мне все очень интересно. Не была я еще и в Китае, не довелось пока, но очень хотелось бы.

Для меня путешествия — большой праздник, большая радость.

Они подпитывают меня, эмоционально обогащают. Мне хочется постоянно возвращаться в Испанию. Она такая разная, эта страна подарила миру столько ярких, талантливых личностей. Ландшафты, горы, море, кухня, люди — все мне там нравится.

И остальные европейские страны нравятся. Очень колоритные и такие разные.

Например, Австрия — хороша в любое время года. Нестандартная архитектура, вписанная в ландшафт, прекрасная экология, множество талантливых людей.

Австрия. Бад Гофгаштайн
Австрия. Бад Гофгаштайн
© Фото : из личного архива Ларисы Вербицкой
Австрия. Зальцбург
Австрия. Зальцбург
© Фото : из личного архива Ларисы Вербицкой
Австрия. Зальцбург
Австрия. Зальцбург
© Фото : из личного архива Ларисы Вербицкой
1 / 3
Австрия. Бад Гофгаштайн
© Фото : из личного архива Ларисы Вербицкой

Если говорить о Северной Европе, хочется побывать в Исландии и Норвегии.

Еще мы с мужем любим Вьетнам.

Возвращаемся туда, чтобы лучше узнать страну, непосредственно интегрироваться в эту жизнь, узнать, как живут люди, как решают бытовые проблемы. Там, кстати, с нами случилась экстремальная история. После участия в проекте «Последний герой», который снимали в джунглях Гаити, я была уверена, что видела все, мне ничего уже не страшно и удивить меня сложно. Но Вьетнам все-таки удивил.

Мы с супругом взяли небольшую яхту с сопровождающей командой и отправились в путешествие на север страны. Так вот, ситуация с гигиеной в этом путешествии была реально на грани экстрима. Я случайно увидела, как готовят еду на этой яхте, и питаться там больше просто не смогла. Сколько бы нам ни пришлось дрейфовать, в рот из той кухни я точно ничего бы не взяла. Это было нечто.

Все спрашивали у мужа, почему ваша супруга ничего не ест, на что он отвечал, что я в принципе ничего, кроме бананов, не ем, у меня диета (смеется).

В миске, в которой они еду готовили, я б и ноги не смогла мыть. Кстати, думаю, они поэтому там все такие худые, в пище очень много паразитов и даже обилие специй не спасает.

Очень запомнился отдых на одном из островов Таиланда.

Бунгало — прямо на песке, на берегу Южно-Китайского моря.

Таиланд
© Фото : из личного архива Ларисы Вербицкой

С одной стороны, было жутковато, там не так давно после землетрясения прошло цунами. Но с другой — это был Грин с алыми парусами.

Открываешь окно и видишь шхуны, маленькие суденышки, с которых местные рыбаки ловят всяких экзотических моллюсков.

И они так близко, что кажется: протяни руку — и дотронешься до них. В том числе за это я люблю путешествия — ведь полная смена картинки перед глазами.

Так вот, вечером был ужин в ресторане клуба, где готовил мишленовский повар. Я ждала этого вечера как никогда, хотя люблю питаться очень просто и понятно.

Но тогда было необыкновенно красиво и очень вкусно.

Уже столько времени прошло, а я все никак не забуду тот ужин. Очень яркое впечатление.

Камбоджа. Анкор Ват
Камбоджа. Анкор Ват
© Фото : из личного архива Ларисы Вербицкой
Камбоджа. Анкор Ват
Камбоджа. Анкор Ват
© Фото : из личного архива Ларисы Вербицкой
1 / 2
Камбоджа. Анкор Ват
© Фото : из личного архива Ларисы Вербицкой
Если говорить о кухне, то для меня самая лучшая и безопасная — в пятизвездочных сетевых отелях.

Ведь там продуманная линейка еды, с экопитанием в том числе.

Всегда же есть опасность привезти из путешествия вместе с впечатлениями лишние килограммы.

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена