Мы с супругом взяли небольшую яхту с сопровождающей командой и отправились в путешествие на север страны. Так вот, ситуация с гигиеной в этом путешествии была реально на грани экстрима. Я случайно увидела, как готовят еду на этой яхте, и питаться там больше просто не смогла. Сколько бы нам ни пришлось дрейфовать, в рот из той кухни я точно ничего бы не взяла. Это было нечто.