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Почему туристам хорошо в Грузии: секретные места от ВИА "Орэра"
08:0031.05.2018
(обновлено:17:04 05.06.2018)
079311
Город Тбилиси, Грузия
© Depositphotos / gregorylee

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Ольга Цынская. Участники легендарного ВИА "Орэра" Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе и Гено Надирашвили рассказали об аутентичных, не известных иностранцам местах отдыха в Грузии и приключениях на гастролях. Как Нани Брегвадзе упала в оркестровую яму, почему Гено Надирашвили играл на трубе, лежа за пианино, о концерте ансамбля на высоте десять тысяч метров — в материале РИА Новости.

© Фото : из личного архива Нани БрегвадзеВИА "Орэра" в чохах
© Фото : из личного архива Нани Брегвадзе
ВИА "Орэра" в чохах

Побывав в Грузии хоть раз, мечтаешь возвращаться туда снова и снова.

Испытав однажды местное гостеприимство, отведав местную кухню, продегустировав настоящее грузинское вино, увидев Казбек, влюбляешься в этот край навсегда.

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТрадиционное грузинское застолье
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Традиционное грузинское застолье
Ужин в грузинском ресторане. Архивное фото
© Depositphotos / kljkljh
"Это страна не красного, а белого!" и другие откровения о грузинском вине

Только познакомившись, сразу получишь приглашение в гости, где встретят тебя как самого дорогого родственника. А если что-то понравилось в доме у грузина, обязательно подарят — лучше не отказываться.

Один из популярных грузинских тостов звучит так: "В горах есть прекрасный рецепт долголетия. Те дни, которые проводятся с гостями, в счет не берутся. Предлагаю тост за вас, дорогие гости, за вашу душевную щедрость, ибо вы сегодня продлили нам жизнь".

И какое же застолье без песен?

Наверное, первые, о ком вспоминаешь, когда речь заходит о грузинских песнях, — легендарная группа "Орэра".

© Фото : из личного архива Нани БрегвадзеВИА "Орэра"
© Фото : из личного архива Нани Брегвадзе
ВИА "Орэра"

В этом году ансамблю исполняется 60 лет, и он до сих пор популярен не только в Грузии, но и за рубежом.

В "Орэре" участвовали необычайно одаренные музыканты и певцы (впрочем, трудно встретить грузина, не умеющего и не любящего петь). Сначала было трио, чуть позже к группе присоединился Вахтанг (Буба) Кикабидзе (ударные, вокал). Великолепный барабанщик, Буба стал душой коллектива.

В 1964 году в ансамбль пришла Нани Брегвадзе, уже известная певица редчайшего обаяния, вкуса и женственности.

© РИА Новости / Владимир БогатыревПерейти в фотобанкСолистка ансамбля "Орэра" Нани Брегвадзе во время концерта
© РИА Новости / Владимир Богатырев
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Солистка ансамбля "Орэра" Нани Брегвадзе во время концерта

"Для меня Грузия — это сказка. Я, конечно, посоветовала бы проехать по всей стране, — говорит Нани. — Но роднее всего для меня все-таки Тбилиси. С его маленькими, пока еще нетронутыми, в отличие от центральных, улочками — они как девственницы.

© Sputnik / Alexander ImedashviliЖенщина фотографирует Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Женщина фотографирует Тбилиси

Я часто прошу дочь (Эку Мамаладзе) привезти меня туда на машине, чтобы пройтись по ним пешком. Это район, где Седая гора, а внизу маленькие домики. Мы с Бубой (Вахтангом Кикабидзе) любим там бывать. Это мое детство. Очень известный район в Тбилиси, потрясающей красоты. Там жили известные художники, архитекторы, писатели, поэты. Как Монмартр в Париже".

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВахтанг Кикабидзе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вахтанг Кикабидзе
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"Конечно, надо посетить Старый город, фуникулер, а еще обязательно съездить в Батуми, — считает Вахтанг Кикабидзе. — В Грузии везде очень красиво, приезжайте в нам и дай вам Бог здоровья!"

Гено Надирашвили, руководитель "Орэры", работающий в ансамбле все 60 лет, рекомендует побывать на востоке Грузии — в Кахетии.

© Sputnik / Анна АнастасиадиПерейти в фотобанкУрожай винограда в Кахетии
© Sputnik / Анна Анастасиади
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Урожай винограда в Кахетии

Это регион старинных традиций и самых вкусных вин Грузии. Три прозрачных озера необыкновенной красоты — Лопота, Кварели, Базалети — и Телави, город в Алазанской долине.

Курорт Бакуриани в Грузии
© РИА Новости / Роман Денисов
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"Это родина нашего царя Ираклия II. Кстати, именно здесь Георгий Данелия снимал фильм "Мимино", — рассказывает Гено. — А еще интересно в Харагаули. Очень маленький город, скорее даже деревня, его еще называют городом одной улицы. Около Харагаули есть историческое место — крепость Чхери. И старый большой каньон. Туристов мало, а красота завораживающая!

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкТроицкая церковь в поселке Гергети на склоне горы Казбек в Грузии
© РИА Новости / Максим Блинов
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Троицкая церковь в поселке Гергети на склоне горы Казбек в Грузии

Аджария — на юго-западе Грузии. Там еще наши предки жили в пещерах. По легенде, именно из Аджарии пошло христианство в Грузии".

Также Гено Надирашвили рекомендует бальнеологический курорт в Старом городе в Тбилиси — со знаменитыми серными банями. И конечно — Черное море, в Батуми.

Есть что вспомнить

© Фото : из личного архива Нани БрегвадзеВИА "Орэра"
© Фото : из личного архива Нани Брегвадзе
ВИА "Орэра"


Нани Брегвадзе: Мы много гастролировали. Были молодыми, видели только хорошее, и с нами постоянно что-то происходило. Мои мальчики (артисты ансамбля) всегда хулиганили, придумывали всякие розыгрыши прямо во время концертов.

Однажды наш трубач, Энвер Хмырев, надел мою шубу, сомбреро и исполнял в таком виде мексиканскую музыку. Он невысокого роста, и моя шуба ему была очень велика. Зал рыдал от смеха.

Нани Брегвадзе
© РИА Новости / Андрей Александров
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А в другой раз, когда я пела романс "Дорогой длинною", Гено Надирашвили лег за пианино и лежа играл на трубе. Рядом контрабас, Гено вообще не видно. Я пою и не понимаю, откуда звучит труба.

Выступление в Канаде: исполняю романс, ресницы накрашены — и очень яркий свет рамп, от которого тушь потекла! Глаза горят, слезы льются, разводы от туши по всему лицу размазаны. Пою с закрытыми глазами. Со сцены меня выводили мальчики, я вообще ничего не видела. А зрители подумали, что я от романса так растрогалась, до слез.

© Фото : из личного архива Нани БрегвадзеВИА "Орэра"
© Фото : из личного архива Нани Брегвадзе
ВИА "Орэра"

Но самое, пожалуй, смешное со мной случилось в Одессе, в оперном театре. На концерт приехал мой друг Георгий Данелия. Я исполняла романс "Калитка". В самом конце сделала пару шагов назад и… провалилась в оркестровую яму! К счастью, только каблук сломала. В зрительном зале буря эмоций, восторг, овации. Все решили, что это срежиссировано — спела про калитку и исчезла, как бы прощаясь.

Очень много всего было. У мальчиков прекрасное чувство юмора, постоянно фейерверк импровизаций, я смеялась с ними до слез.

© Фото : из личного архива Нани БрегвадзеНани Брегвадзе и Вахтанг (Буба) Кикабидзе
© Фото : из личного архива Нани Брегвадзе
Нани Брегвадзе и Вахтанг (Буба) Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе: Как-то во время концерта Нани поет романс "Живет моя отрада". А я решил ее рассмешить и стал подсказывать каждое слово. Громко подсказывал. Это было так смешно, Нани пела и чуть не плакала от смеха. Мне потом попало от нее.

Гено Надирашвили: Нам нужно было улетать из Южной Африки в Уганду, а билетов на самолет нет. Нас шесть человек. Когда капитан лайнера узнал, что мы артисты из Грузии, поставил условие. Возьмет нас на борт, если мы дадим концерт прямо в самолете. Согласились, конечно — лететь-то надо. И все три часа полета мы пели! Пассажиры никак не хотели нас отпускать. А потом еще почти полным составом пришли на наше выступление. Помню, газеты писали: "Концерт на высоте десять тысяч метров".

© Фото : из личного архива Нани БрегвадзеКвинтет
© Фото : из личного архива Нани Брегвадзе
Квинтет

Никогда не забуду концерт в Йемене. Вообще, мы всегда включаем в программу самую популярную песню страны, в которой выступаем, — такой сюрприз для зрителей. Поем на их родном языке. И всегда зрители вызывают на бис.

И вот представьте: концерт на стадионе в Йемене, стадион полон. А по периметру стоят автоматчики!

Неспокойно у них тогда было. Четыре раза нас заставили петь их национальную песню. С одной стороны, приятно, но четыре раза — это все-таки перебор!

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