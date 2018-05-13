Что может заставить поменять отличную работу на ветер странствий, дорогую стильную одежду — на кеды и рюкзак? Как понять, что путешествия, а не офис и городская суета, и есть твоя настоящая жизнь? Известная блогер-путешественница, ведущая проекта «Двое и алоэ» Олеся Облачная в интервью РИА Новости объяснила, чем отпуск отличается от путешествий, как ездить по разным странам с минимальным бюджетом, и рассказала, куда хочется возвращаться снова и снова, а в какие места — больше ни ногой.
Я пришла домой, замученная начальником, клиентами и подчиненными. Пришла и открыла свой шкаф — там висела куча дорогой одежды. И тут меня пробрало: и вот на это на все я трачу свою жизнь! Эта мысль не давала мне покоя, пока я не договорилась с руководителем о переходе на удаленный формат работы и не купила билет в один конец в Мексику.
Не знаю, почему так «бомбануло» из-за шмоток, я ведь люблю красивую одежду. Наверное, потому, что современный мир просто чокнулся на потребительстве. На самом деле нам нужно гораздо меньше вещей.
Я изначально шла в рекламу с осознанием, что наступает эра фриланса и SMM дарит в некотором смысле крылья. А потом еще и блоги появились — это вообще волшебная палочка. Поэтому пять лет в офисе были подготовкой к свободе, хорошей школой самоорганизации, деловых встреч и переписок. Я считаю, что именно из-за отсутствия этих навыков многие не могут построить удаленный бизнес. Чтобы успешно работать на фрилансе, нужно понимать, как действует офис и что в головах у «этих людей».
Так я полетела на Бали. Просто купила билеты до Денпасара и подумала, что дальше как-нибудь разберусь. На путевку у меня никак бы не хватило, они до сих пор на Бали неоправданно дорогие. Отель на острове мне нашел «местный» русский парень, мы с ним списались во «ВКонтакте», а по приезде он встретил меня на байке и провез по нескольким отелям, я остановилась там, где мне понравилось. На следующий день взяла в аренду байк и нашла себе отель еще лучше. Нет, я не знала английского и байк водить не умела, просто не боялась попробовать. Это сильно меняет. Да и не зря говорят про магию Бали, она реально работает, сколько бы туристов там ни было.
В отпуске ты тратишь деньги, отдыхаешь. В путешествии живешь и познаешь окружающее. Никогда не получится действительно узнать страну, если ты жил там по системе «все включено» или близко к этому.
Знаете, на Занзибаре мы обнаружили улицу «для белых». Там с одной стороны рестораны, с другой — отели с выходом на пляж.
Вход на улицу с двух сторон охраняют, местные по дресс-коду туда не пройдут. А ведь многие за пределы этой улицы не выходят, видят только этот искусственный мир. Так вот это не путешествие.
Вместо такси — пешие прогулки или общественный транспорт. Проехался один раз в набитой африканской маршрутке, и сразу +100500 к пониманию местного менталитета. Выбираем рестораны не по внешнему пафосу, а по отзывам. Мы всегда находим недорогие и очень вкусные места. Отзывы смотрим по tripadvisor.ru. Иногда пользуемся Couchsurfing. Если коротко, это сервис, по которому можно найти бесплатное жилье почти в любой точке мира. Если подробнее — это целая философия, и она не влезет в рамки нашего интервью.
Временами передвигаемся автостопом. Не потому, что нет денег, а потому, что это интересное приключение.
Конечно, подобные методы не для всех. Из общедоступных рекомендую следить за горящими путевками, подписавшись на рассылку какого-нибудь агрегатора дешевых туров. Самостоятельно дешевле путешествовать в далекие места типа Мексики, Колумбии, Бразилии, Малайзии, Сингапура. А, скажем, в Турцию, Гоа и Европу — экономнее по горящим путевкам.
На Бали я полетела, потому что нашла дешевые билеты. В Мексику отправилась — там подруга. В Колумбию — в джунглях хотела пожить, и связи с шаманом имелись. В Африке сейчас рабочий проект был. Я даже иногда думаю, что неплохо было бы начать выбирать, а не так — куда бог пошлет.
Сначала, когда я переехала в Мексику, работала удаленно в том же московском агентстве. Для этого приходилось каждый день вставать в четыре утра, чтобы быть онлайн хотя бы к московскому обеду. Потом мне надоело, что вокруг кактусы и океан, а общаться приходится все с теми же столичными проблемами и ритмом. Перешла на клиентов в SMM.
Сейчас организую блог-туры, последний раз вот на Килиманджаро ездили.
Организовали свой проект — первый в России блог в формате прямых эфиров, везде с нами путешествует наш талисман — алоэ.
То клопы в столице Гватемалы покусали (отель с виду приличный был!), то в Грозном нас ночью дяденьки с автоматами приняли. Один раз наш алоэ чуть не умер. Мы плыли по Амазонке на пассажирском судне из Колумбии в Бразилию. Поскольку у нас не было гамака (местные их подвешивают на палубах — так и едут), нам разрешили поставить палатку на верхней палубе. Ночью тропический ливень залил алоэ, мы забыли его в палатку спрятать.
Поэтому по приезде в Манаус первым делом пришлось рассыпать родной чернозем по отельному номеру — сушили. До сих пор интересно, что о нас подумал персонал этого отеля.
А! Вот еще вспомнила. Не секрет, что в Индии за все нужно люто торговаться. Представьте, идут оживленные торги за шелковое сари, я уже привела аргумент, что девушке-студентке из России надо делать скидку, что у нас в стране не Америка и валюта низко пала. А потом вместо «I am not very rich» («Я не очень богата») заявляю: «I am not very bitch». Индус ржал как конь, даже друзей позвал. Скидку сделал хорошую, то есть иногда плохой английский в путешествиях может даже помочь.
Пенанг — остров в Малайзии, где безумно ласковый океан и невероятно аутентичные районы трех культур: малайской, индийской и китайской. То есть, побывав на одном острове, можно словно в три страны съездить. Самосир — остров на острове Суматра посреди озера Тоба, образовавшегося от кратера вулкана, это в Индонезии. И Сингапур. Ну, тут, я думаю, все понятно. Просто три дня в этом городе-государстве для меня кощунственно мало.
Гватемала-Сити (столица Гватемалы) — из-за упомянутых клопов. Или Дар-эс-Салам (столица Танзании) — там просто совершенно нечего делать, разруха и жуть.
Хотите на пляж с белым песком? Мыс Тарханкут в Крыму вполне сравнится с мексиканскими пляжами. Горы с пейзажами? Пожалуйста — Северная Осетия, два часа лета от Москвы, и оказываешься просто в каком-то нескончаемом наслаждении видами альпийских лугов, новозеландских холмов и горной гряды Северного Кавказа. Мистика и места силы? Бегом на Ольхон, пока его окончательно китайцы не заняли.
Всем тем, кто хочет что-то поменять в своей жизни, но не решается, хочу сказать: главное — не бойтесь. Страх — это единственное ограничение в нашей жизни. Если нет страха, возможно все.
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