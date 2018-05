А! Вот еще вспомнила. Не секрет, что в Индии за все нужно люто торговаться. Представьте, идут оживленные торги за шелковое сари, я уже привела аргумент, что девушке-студентке из России надо делать скидку, что у нас в стране не Америка и валюта низко пала. А потом вместо «I am not very rich» («Я не очень богата») заявляю: «I am not very bitch». Индус ржал как конь, даже друзей позвал. Скидку сделал хорошую, то есть иногда плохой английский в путешествиях может даже помочь.