МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Максим Галкин побывал на гастролях во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, о которых снял ролики для своего аккаунта в социальной сети.
На видео, посвященном Камчатке, Максим сначала запечатлел величественный вид из самолета под узнаваемую мелодию – заглавную музыкальную тему американского сериала "Игра престолов".
Затем показал памятник "Здесь начинается Россия", который считается одним из символов Камчатки, и заметил, что "теперь надо выяснить, где она заканчивается". А далее идут кадры с репликой президента России Владимиры Путина, который говорит, что "граница России нигде не заканчивается".
Юмор и монтаж видеоролика высоко оценили подписчики Максима Галкина. Ролик о Владивостоке объединил вид ночного города, запись, сделанную на Золотом мосту, и фрагменты шоу в Приморском океанариуме. Публикацию Максим сопроводил подписью: "Хороший день во Владивостоке".
Пользователям очень понравилось видео, многие в комментариях благодарили автора за замечательные съемки.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.