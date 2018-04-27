МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Максим Галкин побывал на гастролях во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, о которых снял ролики для своего аккаунта в социальной сети.

На видео, посвященном Камчатке, Максим сначала запечатлел величественный вид из самолета под узнаваемую мелодию – заглавную музыкальную тему американского сериала "Игра престолов".

Затем показал памятник "Здесь начинается Россия", который считается одним из символов Камчатки, и заметил, что "теперь надо выяснить, где она заканчивается". А далее идут кадры с репликой президента России Владимиры Путина, который говорит, что "граница России нигде не заканчивается".

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 25 Апр 2018 в 5:39 PDT

Юмор и монтаж видеоролика высоко оценили подписчики Максима Галкина. Ролик о Владивостоке объединил вид ночного города, запись, сделанную на Золотом мосту, и фрагменты шоу в Приморском океанариуме. Публикацию Максим сопроводил подписью: "Хороший день во Владивостоке".

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 24 Апр 2018 в 8:32 PDT

Пользователям очень понравилось видео, многие в комментариях благодарили автора за замечательные съемки.