Лолита рассказала о шопинге в Китае и недоразумении с пограничниками

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Певица Лолита Милявская в аккаунте в социальной сети рассказала о небольшом путешествии в Китай из Благовещенска, где она находится на гастролях.
Вечером перед поездкой Лолита опубликовала видео двух берегов Амура – российского и китайского. "Я могу вам честно сказать, у наших подсветка даже круче!", — сказала певица и добавила, что она счастлива, что "у нас такая офигенная страна".
На следующий день Лолита отправилась в Китай и поделилась оттуда видео с местного "птичьего рынка", где продают маленьких черепах, морских свинок, хомяков и щенков.
Возвращение обратно не прошло для певицы без приключений, о которых она также рассказала в видео. Китайский пограничник задержал Лолиту на 15 минут, затем позвал переводчика, который спросил: "Вы мужчина или женщина?"
"Ну, мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть", — ответила певица. Через пять минут ей вернули паспорт и отпустили.
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