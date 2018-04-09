Легендарные российские отели приглашают на экскурсии и лекции по искусству

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. "Метрополь" в Москве — символ роскоши и модерна начала ХХ века, который до сих пор принимает постояльцев. Но не обязательно становиться одним из них, чтобы увидеть исторические номера и холл с лепными панно на потолке и фигурами волчиц у входа — достаточно попасть на экскурсию.

В Москве с экскурсией и лекцией также можно посетить гостиницу "Ленинградская", расположенную в одной из семи сталинских высоток, и ресторан "Яр", где обедали Антон Чехов, Федор Шаляпин, Распутин, находящийся сейчас при гостинице "Советская".

А в Санкт-Петербурге поклонников истории ждет гранд отель "Европа", где останавливались потомки семьи Романовых, Монсеррат Кабалье и Шерон Стоун.

Что смотреть в исторических гостиницах, читайте в материале РИА Новостей, который выйдет в ближайшее время.