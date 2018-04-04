Россияне планируют заработать на футбольных болельщиках ЧМ-2018

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Мест в гостиницах хватит не всем гостям чемпионата мира по футболу. Владельцы квартир в городах – участниках мундиаля предлагают в аренду свое жилье.

Цены порой семизначные. "Собственники находятся под влиянием ажиотажа вокруг того, как хорошо можно заработать на сдаче своей недвижимости во время чемпионата", — говорят эксперты.

Почему Саранск стал в восемь раз дороже Сочи, снимут ли "двушку" в сталинской высотке в Москве за 900 тысяч рублей, — в материале РИА Новости, который выйдет в ближайшее время.