Гейзеры, вулканы и медведи: как попасть на Камчатку и сэкономить

Здесь можно увидеть, как 30 диких медведей резвятся, бегают по берегу озера, играют и ловят рыбу. А сивучи (огромные морские львы), которых местные жители почему-то зовут "Васями", подплывают прямо к катеру и выпрашивают угощение. Можно попасть почти в самое жерло вулкана и пройтись по остывшей лаве.

На отсутствие гостей уникальные камчатские заповедники не жалуются. Только за последние годы турпоток на полуостров вырос более чем в три раза – до 200 тысяч год.

Но для многих россиян путешествие на Камчатку – несбыточная мечта из-за высокой стоимости авиабилетов и наземного обслуживания.

Перелет может обойтись в 70 и более тысяч рублей, проживание и экскурсии – от 50 тысяч и до бесконечности.

Об уникальных турах на Камчатку и попытках сделать путешествия максимально доступными – в материале РИА Новости, который выйдет в ближайшее время.