МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Мобильный интернет 3G заработает на Кубе 6 декабря, сообщает Associated Press.
Президент кубинской государственной телекоммуникационной монополии ETECSA Майра Аревич сообщила, что кубинцы могут начать использовать 3G уже 6 декабря. До сих пор они имели доступ только к государственным учетным записям электронной почты на своих телефонах.
Правительство строит сеть 3G в городах по всему острову. Некоторые туристы, кубинские правительственные чиновники и иностранные бизнесмены последние несколько лет имели доступ к ней.
Новая услуга будет стоить около десяти центов за мегабайт. Цены на пакеты составляют от семи долларов за 600 мегабайт до 30 долларов за четыре гигабайта.
Ранее на Кубе появился домашний интернет и сотни общественных точек доступа Wi-Fi в парках и на площадях по всей стране. Кубинский интернет в основном не подвергается цензуре, но правительство блокирует небольшое количество сайтов.
Вице-президент ETECSA Таня Веласкес заявила, что новая услуга будет подключаться поэтапно с 6 по 8 декабря, чтобы избежать перегрузки сети.
Пока Остров Свободы имеет один из самых низких в мире показателей использования интернета, но ситуация довольно быстро меняется.
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