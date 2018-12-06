Мутная правда: чем сильнее в бассейне пахнет хлором, тем он грязнее

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Чистые бассейны меньше пахнут хлором, чем те, в которых скопилось много пота и мочи, сообщает The Sun.
Большинство людей полагает, что чем сильнее запах "хлорки" в бассейне, тем он чище и безопаснее. Но это не так. Дело в том, что хлор вырабатывает два химиката, которые уничтожают микробов в воде. Это ион гипохлорита и гипохлористая кислота. Запах, который ощущают посетители бассейна, – это не хлор, а химическое вещество хлорамин.
По данным Американского химического совета, хлорамин накапливается, если вода не очищается так, как положено.
Чтобы предотвратить появление запаха в бассейне, купающимся перед сеансом плавания обязательно нужно принять душ и смыть с кожи все вещества, которые могут вступить в реакцию с хлором.
Если посетители соблюдают это правило, сильного запаха "хлорки" в бассейне не будет.
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