Мутная правда: чем сильнее в бассейне пахнет хлором, тем он грязнее

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Чистые бассейны меньше пахнут хлором, чем те, в которых скопилось много пота и мочи, сообщает The Sun.

Большинство людей полагает, что чем сильнее запах "хлорки" в бассейне, тем он чище и безопаснее. Но это не так. Дело в том, что хлор вырабатывает два химиката, которые уничтожают микробов в воде. Это ион гипохлорита и гипохлористая кислота. Запах, который ощущают посетители бассейна, – это не хлор, а химическое вещество хлорамин.

По данным Американского химического совета, хлорамин накапливается, если вода не очищается так, как положено.

Чтобы предотвратить появление запаха в бассейне, купающимся перед сеансом плавания обязательно нужно принять душ и смыть с кожи все вещества, которые могут вступить в реакцию с хлором.

Если посетители соблюдают это правило, сильного запаха "хлорки" в бассейне не будет.