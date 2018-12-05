В берлинском зоопарке родился белый медвежонок

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В зоопарке Берлина белая медведица Тоня родила детеныша, "размером с морскую свинку", сообщается на сайте зоопарка.

Посетители сейчас не могут наблюдать за белыми медведями. Как и в естественной среде обитания, звери выйдут из укрытия только весной. Но в сети уже появилось кадры с камеры наблюдения.



На видео медведица нянчит новорожденного, кормит и гладит его.