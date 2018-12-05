В 2018 году россияне стали чаще посещать Грузию

БАТУМИ (Грузия), 5 дек — РИА Новости. Число российских туристов в Грузии в 2018 году выросло на 10-15% по сравнению с 2017 годом, сообщил РИА Новости советник по туризму Аджарии Ираклий Таварткиладзе.

"Примерно 500 тысяч россиян посетило Грузию в 2017 году, а в этом году поток вырос еще на 10-15%", — заявил он.

По его словам, Грузия еще со времен Советского Союза для России всегда была туристическим направлением.

"Но старые туристические инфраструктуры уже практически уничтожены, поэтому последние десять лет Грузия вкладывает большие деньги в туризм. К нам приходят международные гостиничные бренды, привлекательность страны как туристического направления увеличивается, появляются новые тренды как летнего отдыха, так и горнолыжных курортов", — сказал он.

По его данным, в 2017 году Грузия приняла семь миллионов иностранных туристов, и эта цифра ежегодно увеличивается на 10-15%. Он отметил, что из России в Грузию летают уже не только регулярные, но и чартерные рейсы в Батуми. Таварткиладзе также выразил надежду, что "и зимние направления скоро поднимутся".

"Сначала в страну больше приезжало самостоятельных туристов из России, но с появлением чартерных рейсов положение изменилось в пользу организованных", — резюмировал представитель грузинского туризма.